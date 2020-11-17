بالخطوات.. كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على "فيسبوك ماسنجر"

يختلف ذلك باختلاف نسخة سطح المكتب أو عبر تطبيق الهواتف الذكية

يواجه الكثير من مستخدمي "فيسبوك"، مشكلة خطيرة في حذف رسائل موجودة على تطبيق التراسل الخاص به "فيسبوك ماسنجر" عن طريق الخطأ، أو رغبة شخص في استعادة رسالة سبَقَ أن حذفها من التطبيق.

ولكن لا يعلم المستخدم، أنه يمكنه استعادة تلك الرسائل المحذوفة عبر "فيسبوك ماسنجر" بسهولة شديدة.

ويقدم موقع "بزنس إنسايدر" طرقًا مختلفة لاستعادة الرسائل المحذوفة على تطبيق "فيسبوك ماسنجر".

ويختلف ذلك باختلاف استخدام فيسبوك ماسنجر عبر نسخة سطح المكتب، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية على نظاميْ تشغيل "أندرويد" أو "آي أو إس" عبر هواتف "آيفون".

عبر فيسبوك أندرويد:

- ثبت تطبيق Stellar Data Recovery عبر هاتفك "أندرويد.

- افتح التطبيق، الذي هو عبارة عن أداة مخصصة لاستعادة الرسائل المحذوفة ومقاطع الفيديو الصور وجهات الاتصال وكل بيانات الوسائل المتعددة.

عبر فيسبوك سطح المكتب:

- قم بتوصيل هاتف "أندرويد" بحاسبك الشخصي أو المحمول، وقم بتشغيل تطبيق Stellar Data Recovery من على هاتفك.

- انقل تفعيل التطبيق إلى حاسبك الشخصي أو المحمول.

- ابدأ في اختيار البيانات التي ترغب في استردادها من هاتفك الذكي، ثم قم بتصدير الملف ونقله إلى حاسبك المحمول أو الشخصي.

- ستجد أن البيانات المحذوفة محفوظة في ملفات بصيغة PDF.

عبر فيسبوك آيفون:

- لا يمكن تثبيت تطبيق Stellar Data Recovery على هواتف "آيفون.

- انتقل إلى إعدادات فيسبوك الخاصة بك.

- اذهب إلى خاصية عرض وتحميل جميع المعلومات عن نشاط فيسبوك السابق الخاص بك.

- ستجد أنه يصل لك مجموعة من الرسائل الكاملة بكل نشاطك عبر فيسبوك وفيسبوك ماسنجر، من بينها كافة رسائلك المحذوفة عبر التطبيق.