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صربيا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام"

"فوتشيتش": ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص

أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس: إن "صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص". وأصرّ فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا، طبقاً لـ"سكاي نيوز".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عالم الأوبئة بريدراج كون، أن عدد الوفيات في بلغراد حتى يونيو بلغ ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًّا. بيد أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التناقض.

ونفت السلطات الصربية الاتهامات بخروج الوباء عن نطاق السيطرة قبل الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو والتلاعب في أعداد المصابين في ذلك الوقت.

فيروس كورونا الجديد

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صربيا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام"
سبق

أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس: إن "صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص". وأصرّ فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا، طبقاً لـ"سكاي نيوز".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عالم الأوبئة بريدراج كون، أن عدد الوفيات في بلغراد حتى يونيو بلغ ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًّا. بيد أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التناقض.

ونفت السلطات الصربية الاتهامات بخروج الوباء عن نطاق السيطرة قبل الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو والتلاعب في أعداد المصابين في ذلك الوقت.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:58 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
05:38 PM

صربيا تراجع أعداد وفيات كورونا بسبب "التلاعب في الأرقام"

"فوتشيتش": ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس: إن "صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص". وأصرّ فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا، طبقاً لـ"سكاي نيوز".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عالم الأوبئة بريدراج كون، أن عدد الوفيات في بلغراد حتى يونيو بلغ ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًّا. بيد أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التناقض.

ونفت السلطات الصربية الاتهامات بخروج الوباء عن نطاق السيطرة قبل الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو والتلاعب في أعداد المصابين في ذلك الوقت.

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