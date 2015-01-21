وثائق مسربة تكشف محاولة إسرائيلية لضرب مصر وسوريا بالسلاح النووي

اقتربت من اتخاذ القرار بتأثير هزيمتها الساحقة في 1973

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وثائق تكشف تأهب إسرائيل لضرب مصر وسوريا بالسلاح النووي خلال الهزيمة التي تعرضت لها في حرب 1973.

ووفقاً لما أورده، اليوم (الاثنين)، موقع "روسيا اليوم"، أوضحت الوثائق المكتوبة بخط اليد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان، طلب من رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير تفعيل الخيار النهائي لاستخدام النووي، بعد الهزيمة الساحقة التي تعرضت لها إسرائيل أمام مصر وسوريا عام 1973.

وذكرت أن "ديان" أصر على الخيار النووي، وطلب من رئيس الأركان حينها ديفيد أليعازر، وقائد القوات الجوية موردخاي هود، وضع القوات الجوية في حالة تأهب، لكن رئيس الأركان عارض هذه الأوامر.

وبحسب الوثائق التي عرضتها "هآرتس"، عقد اجتماع آخر بمشاركة المدير العام لهيئة الطاقة الذرية في إسرائيل شالفيت فريير، الذي كان متفقا مع "ديان"، لكنه أكد لـ"مائير" أنه لن يحدث أي شيء دون إذن منها.

وأشارت الوثائق إلى أن قيادات الجيش الإسرائيلي عقدت ما بين عامي 1962 و1963 عددا من الاجتماعات السرية، لمناقشة مستقبل المشروع النووي وتأثيره على دول الجوار وخصوصا مصر.