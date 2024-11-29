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إطار ينفجر وجبل خطر.. رجلا أمن يرسمان صورة إنسانية خدمة لمواطن وأسرته

موقف تفاعل معه مدير شرطة عسير بشكرهما وقال: العقيدة المنطلق في تقديم العون

تفاعل مدير شرطة منطقة عسير اللواء دكتور فهد العصيمي، مع ما قام به رجلا أمن بشرطة محافظة المجاردة من حسن أخلاق وتعامل وكرم ضيافة؛ حيث باشرا قبل منتصف ليلة أمس الأحد حادث انفجار إطار سيارة مواطن بعد مروره بنقطة تفتيش شرطة محافظة المجاردة بما يقارب الـ 10 كيلو مترات باتجاه محافظة محائل عسير؛ وتواصل مع عمليات المنطقة التي تفاعلت مع اتصاله ورحبت بمساعدته، حيث كان يطلب مساعدة لوجود أسرته معه، ولوقوع الحادث بالقرب من جبل قد يشكل خطراً على أسرته.

وعلى الفور تواصلت عمليات المجاردة مع المواطن ووصل رجلا الأمن -تحتفظ "سبق" باسميهما- للموقع، وقاما بإحضار عامل بنشر لإصلاح سيارته وأصلح الإطار قبل أن يوفرا له ولأسرته كل مستلزمات الضيافة، وأبلغاه أن هذا واجبهما الوطني ولم يقوما بشيء يستحق الشكر.

واعتبر المواطن هذا العمل عملاً إنسانياً يستحق تحية لكل رجل أمن في منطقة عسير وغيرها من مدن المملكة ومحافظاتها، معتبراً ما قاما به رجلا الأمن من مساعدته وتطمين أسرته مما تعرّضوا له وتقديم كل العون والمساعدة والضيافة فخر ووسام على صدر كل مواطن.

من جانبه، قال مدير شرطة منطقة عسير بعد دعائه بالسلامة للمواطن أن ما قام به الزملاء رجال الأمن ينطلق من العقيدة السمحة في تقديم العون والمساعدة، لأن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، كما ينطلق من ديدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تشرف رجال الأمن بخدمة المواطنين في هذا الوطن العزيز وانطلاقاً أيضاً من المسؤولية الاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره لرجلَي الأمن.

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إطار ينفجر وجبل خطر.. رجلا أمن يرسمان صورة إنسانية خدمة لمواطن وأسرته
سبق

تفاعل مدير شرطة منطقة عسير اللواء دكتور فهد العصيمي، مع ما قام به رجلا أمن بشرطة محافظة المجاردة من حسن أخلاق وتعامل وكرم ضيافة؛ حيث باشرا قبل منتصف ليلة أمس الأحد حادث انفجار إطار سيارة مواطن بعد مروره بنقطة تفتيش شرطة محافظة المجاردة بما يقارب الـ 10 كيلو مترات باتجاه محافظة محائل عسير؛ وتواصل مع عمليات المنطقة التي تفاعلت مع اتصاله ورحبت بمساعدته، حيث كان يطلب مساعدة لوجود أسرته معه، ولوقوع الحادث بالقرب من جبل قد يشكل خطراً على أسرته.

وعلى الفور تواصلت عمليات المجاردة مع المواطن ووصل رجلا الأمن -تحتفظ "سبق" باسميهما- للموقع، وقاما بإحضار عامل بنشر لإصلاح سيارته وأصلح الإطار قبل أن يوفرا له ولأسرته كل مستلزمات الضيافة، وأبلغاه أن هذا واجبهما الوطني ولم يقوما بشيء يستحق الشكر.

واعتبر المواطن هذا العمل عملاً إنسانياً يستحق تحية لكل رجل أمن في منطقة عسير وغيرها من مدن المملكة ومحافظاتها، معتبراً ما قاما به رجلا الأمن من مساعدته وتطمين أسرته مما تعرّضوا له وتقديم كل العون والمساعدة والضيافة فخر ووسام على صدر كل مواطن.

من جانبه، قال مدير شرطة منطقة عسير بعد دعائه بالسلامة للمواطن أن ما قام به الزملاء رجال الأمن ينطلق من العقيدة السمحة في تقديم العون والمساعدة، لأن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، كما ينطلق من ديدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تشرف رجال الأمن بخدمة المواطنين في هذا الوطن العزيز وانطلاقاً أيضاً من المسؤولية الاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره لرجلَي الأمن.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
12:46 PM

إطار ينفجر وجبل خطر.. رجلا أمن يرسمان صورة إنسانية خدمة لمواطن وأسرته

موقف تفاعل معه مدير شرطة عسير بشكرهما وقال: العقيدة المنطلق في تقديم العون

A A A
عبدالله الراجحي - عسير
2
3,310

تفاعل مدير شرطة منطقة عسير اللواء دكتور فهد العصيمي، مع ما قام به رجلا أمن بشرطة محافظة المجاردة من حسن أخلاق وتعامل وكرم ضيافة؛ حيث باشرا قبل منتصف ليلة أمس الأحد حادث انفجار إطار سيارة مواطن بعد مروره بنقطة تفتيش شرطة محافظة المجاردة بما يقارب الـ 10 كيلو مترات باتجاه محافظة محائل عسير؛ وتواصل مع عمليات المنطقة التي تفاعلت مع اتصاله ورحبت بمساعدته، حيث كان يطلب مساعدة لوجود أسرته معه، ولوقوع الحادث بالقرب من جبل قد يشكل خطراً على أسرته.

وعلى الفور تواصلت عمليات المجاردة مع المواطن ووصل رجلا الأمن -تحتفظ "سبق" باسميهما- للموقع، وقاما بإحضار عامل بنشر لإصلاح سيارته وأصلح الإطار قبل أن يوفرا له ولأسرته كل مستلزمات الضيافة، وأبلغاه أن هذا واجبهما الوطني ولم يقوما بشيء يستحق الشكر.

واعتبر المواطن هذا العمل عملاً إنسانياً يستحق تحية لكل رجل أمن في منطقة عسير وغيرها من مدن المملكة ومحافظاتها، معتبراً ما قاما به رجلا الأمن من مساعدته وتطمين أسرته مما تعرّضوا له وتقديم كل العون والمساعدة والضيافة فخر ووسام على صدر كل مواطن.

من جانبه، قال مدير شرطة منطقة عسير بعد دعائه بالسلامة للمواطن أن ما قام به الزملاء رجال الأمن ينطلق من العقيدة السمحة في تقديم العون والمساعدة، لأن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، كما ينطلق من ديدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تشرف رجال الأمن بخدمة المواطنين في هذا الوطن العزيز وانطلاقاً أيضاً من المسؤولية الاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره لرجلَي الأمن.

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