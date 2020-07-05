تطورات جديدة لـ "كورونا" في "عُمان والكويت والمغرب"

إجمالي الحالات المصابة في السلطنة وصل إلى 46178

سجل المغرب، اليوم، 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد المصابين إلى 14132.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 9410 حالات بعد تعافي 81 شخصاً، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 234 بعد الإعلان عن حالتَي وفاة جديدتين.

وفي سلطنة عُمان أعلن تسجيل 1072 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 46178 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 213 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 27917 حالة.

واعلنت الكويت اليوم، 520 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 40463 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.