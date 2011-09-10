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"وكيل جامعة بيشة" يزور "كلية العلوم والآداب" ببلقرن

زار وكيل جامعة بيشة الدكتور "مهدي بن علي القرني"، كلية العلوم والآداب في بلقرن، واستقبله عميد الكلية الدكتور علي بن محمد شهاب والوكيل الدكتور عبدالهادي القرني ورؤساء الأقسام والإداريون.
وعقد القرني اجتماعًا بشطرَي الكلية البنين، ومن خلال الدائرة الصوتية مع شطر الطالبات حث الجميع على بذل مزيد من الجهد بما يخدم الطلاب والطالبات.
واستمع إلى مَطالب الحاضرين، وناقش احتياجات الأقسام العلمية بما يسهم في الرقي بالمستوى الأكاديمي والتعليمي.
من جهته، ثمّن عميد كلية العلوم والآداب في بلقرن الدكتور علي بن محمد شهاب، زيارة وكيل الجامعة وشكره عليها؛ مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات لها دور كبير في دفع العملية التعليمية بالكلية بشطريها البنين والبنات.

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"وكيل جامعة بيشة" يزور "كلية العلوم والآداب" ببلقرن
سبق

زار وكيل جامعة بيشة الدكتور "مهدي بن علي القرني"، كلية العلوم والآداب في بلقرن، واستقبله عميد الكلية الدكتور علي بن محمد شهاب والوكيل الدكتور عبدالهادي القرني ورؤساء الأقسام والإداريون.
وعقد القرني اجتماعًا بشطرَي الكلية البنين، ومن خلال الدائرة الصوتية مع شطر الطالبات حث الجميع على بذل مزيد من الجهد بما يخدم الطلاب والطالبات.
واستمع إلى مَطالب الحاضرين، وناقش احتياجات الأقسام العلمية بما يسهم في الرقي بالمستوى الأكاديمي والتعليمي.
من جهته، ثمّن عميد كلية العلوم والآداب في بلقرن الدكتور علي بن محمد شهاب، زيارة وكيل الجامعة وشكره عليها؛ مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات لها دور كبير في دفع العملية التعليمية بالكلية بشطريها البنين والبنات.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
09:21 AM

"وكيل جامعة بيشة" يزور "كلية العلوم والآداب" ببلقرن

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
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زار وكيل جامعة بيشة الدكتور "مهدي بن علي القرني"، كلية العلوم والآداب في بلقرن، واستقبله عميد الكلية الدكتور علي بن محمد شهاب والوكيل الدكتور عبدالهادي القرني ورؤساء الأقسام والإداريون.
وعقد القرني اجتماعًا بشطرَي الكلية البنين، ومن خلال الدائرة الصوتية مع شطر الطالبات حث الجميع على بذل مزيد من الجهد بما يخدم الطلاب والطالبات.
واستمع إلى مَطالب الحاضرين، وناقش احتياجات الأقسام العلمية بما يسهم في الرقي بالمستوى الأكاديمي والتعليمي.
من جهته، ثمّن عميد كلية العلوم والآداب في بلقرن الدكتور علي بن محمد شهاب، زيارة وكيل الجامعة وشكره عليها؛ مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات لها دور كبير في دفع العملية التعليمية بالكلية بشطريها البنين والبنات.

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