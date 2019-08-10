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"الشؤون الإسلامية" ترسل ٢٨ مليون رسالة توعوية للحجاج

لتوعيتهم بأحكام المناسك وترسيخ ونشر الوسطية والاعتدال

أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية؛ رسائل نصية "SMS" توعوية لضيوف الرحمن في يوم عرفة، بلغ عددها "٢٨" مليون رسالة؛ لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة "الحج دعوة ومنهج قويم".

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج.

وسيصل عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، وحتى نهاية موسم الحج؛ ٥٠ مليون رسالة نصية توعوية.

يذكر أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة تعتزم إرسال أكثر من ٥٠ مليون رسالة، كما نظمت أكثر من أربعة آلاف محاضرة توعوية خلال الأيام الماضية، إلى جانب أكثر من ٥٠ ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجّه بتنفيذها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٠هـ.

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"الشؤون الإسلامية" ترسل ٢٨ مليون رسالة توعوية للحجاج
سبق

أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية؛ رسائل نصية "SMS" توعوية لضيوف الرحمن في يوم عرفة، بلغ عددها "٢٨" مليون رسالة؛ لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة "الحج دعوة ومنهج قويم".

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج.

وسيصل عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، وحتى نهاية موسم الحج؛ ٥٠ مليون رسالة نصية توعوية.

يذكر أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة تعتزم إرسال أكثر من ٥٠ مليون رسالة، كما نظمت أكثر من أربعة آلاف محاضرة توعوية خلال الأيام الماضية، إلى جانب أكثر من ٥٠ ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجّه بتنفيذها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٠هـ.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
07:15 PM

"الشؤون الإسلامية" ترسل ٢٨ مليون رسالة توعوية للحجاج

لتوعيتهم بأحكام المناسك وترسيخ ونشر الوسطية والاعتدال

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية؛ رسائل نصية "SMS" توعوية لضيوف الرحمن في يوم عرفة، بلغ عددها "٢٨" مليون رسالة؛ لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة "الحج دعوة ومنهج قويم".

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج.

وسيصل عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، وحتى نهاية موسم الحج؛ ٥٠ مليون رسالة نصية توعوية.

يذكر أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة تعتزم إرسال أكثر من ٥٠ مليون رسالة، كما نظمت أكثر من أربعة آلاف محاضرة توعوية خلال الأيام الماضية، إلى جانب أكثر من ٥٠ ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجّه بتنفيذها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٠هـ.

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