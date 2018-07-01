"جامعة الملك خالد": بدء استقبال طلبات الالتحاق للبكالوريوس والدبلوم

قالت: من اليوم حتى الـ 10 من شهر ذي القعدة المُقبل والتقديم إلكترونياً

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من خريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ اليوم الأحد، الـ 17 من شوال الجاري، حتى الـ 10 من شهر ذي القعدة المقبل.

وأكّد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني؛ أن مرحلة استقبال الطلبات ستتم إلكترونياً ولن يتم استقبال أيّ طلب يدوي، وعلى الراغبين في الالتحاق بالجامعة الدخول على تطبيق "أكاديميا"، من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي:https://registration.kku.edu.sa

وأوضح القرني؛ أنه سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي لجميع المتقدمين يومياً وبشكل آلي، لمَن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أيّ درجة بعد هذا التاريخ، لافتاً إلى أنه في حال رغبة الطالب أو الطالبة في تعديل الرغبات بعد تقديم طلب القبول، فإنه يُتاح لهم ذلك خلال فترة فتح بوابة القبول الإلكترونية.

وأشار القرني؛ إلى أن عملية ترشيح القبول ستتم بحسب النسب المؤهلة والموزونة، وترتيب الرغبات بالمفاضلة على عدد المقاعد المتاحة لكل تخصّص بغض النظر عن موعد تقديم الطلب، وفق مراحل القبول الثلاث التي ستتم فيها مراعاة نسب المتقدمين، حيث تشمل نتائج الدفعة الأولى قبول النسب التي تراوح بين (80 % و100%) وذلك في الـ 15 من ذي القعدة المقبل، وتعلن نتائج قبول الدفعة الثانية للنسب التي تراوح بين (75% و100%) في الـ 18 من ذي القعدة المقبل، فيما سيتم إعلان قبول نتائج الدفعة الثالثة على حسب توافر المقاعد في الـ 22 من ذي القعدة.

وفيما يتعلق بالتخصّصات الجديدة أكّد أنه تمّ افتتاحها من منطلق إيمان الجامعة بتلبية احتياجات التنمية وسوق العمل، ولتحقيق رغبات الطلاب والطالبات، حيث تم استحداث أكثر من 10 تخصّصات بمختلف فروع الجامعة، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع عليها من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية.

يُذكر أنه يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال موقع الجامعة، كما تقوم العمادة بالرد على استفسارات القبول والمساعدة على حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب والطالبة من خلال تقديم الطلب من خلال نظام الاستفسارات على موقع الجامعة.