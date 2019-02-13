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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7874.41 نقطة

بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 185 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 40.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7874.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسا التعاونية، والتعاونية، وزين السعودية، وتكافل الراجحي، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، وبتر رابغ، ودور، ونماء للكيماويات، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.87% و9.99%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 212.94 نقطة ليقفل عند مستوى 8166.81 نقطة، وبتداولات تجاوزت 29 ريالاً، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 1376 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7874.41 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 40.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7874.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسا التعاونية، والتعاونية، وزين السعودية، وتكافل الراجحي، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، وبتر رابغ، ودور، ونماء للكيماويات، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.87% و9.99%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 212.94 نقطة ليقفل عند مستوى 8166.81 نقطة، وبتداولات تجاوزت 29 ريالاً، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 1376 صفقة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:17 PM

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7874.41 نقطة

بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 185 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 40.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7874.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسا التعاونية، والتعاونية، وزين السعودية، وتكافل الراجحي، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، وبتر رابغ، ودور، ونماء للكيماويات، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.87% و9.99%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 212.94 نقطة ليقفل عند مستوى 8166.81 نقطة، وبتداولات تجاوزت 29 ريالاً، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 1376 صفقة.

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