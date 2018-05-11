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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

62 حالة وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا والإجمالي 8707

368 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53449 حالة

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، بأنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8707، في حين سجلت 368 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53449 حالة؛ مشيرة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 60 حالة جديدة مصابة بالفيروس؛ في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 55 شخصًا بعد تعافيهم.

فيروس كورونا الجديد

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62 حالة وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا والإجمالي 8707
سبق

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، بأنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8707، في حين سجلت 368 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53449 حالة؛ مشيرة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 60 حالة جديدة مصابة بالفيروس؛ في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 55 شخصًا بعد تعافيهم.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:05 PM

62 حالة وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا والإجمالي 8707

368 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53449 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، بأنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8707، في حين سجلت 368 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53449 حالة؛ مشيرة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 60 حالة جديدة مصابة بالفيروس؛ في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 55 شخصًا بعد تعافيهم.

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