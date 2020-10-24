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"ثقف" ينظم ورشة إدارة العروض المسرحية.. غدًا

تستمرّ 5 أيام.. بالتعاون مع فرقة شباب المسرح‎

تنطلق غدًا في قاعة التدريب بمعهد الثقافة والفنون، ورشة العمل المسرحية في إدارة العروض المسرحية (خلف الستار) التي تستمر لمدة خمسة أيام من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء، ويقدمها مدير فرقة شباب المسرح المخرج المسرحي بندر الحازمي.

تستهدف الورشة -التي تأتي في باكورة إنتاج اتفاقية التعاون بين معهد الثقافة والفنون (ثقف) وفرقة شباب المسرح- المسرحيين الشباب؛ حيث تتخصص في مهام إدارة خشبة المسرح (BackStage) من خلال برنامج يومي يراعي اهتمامات المتدربين ويهدف لانسجام وبناء فريق العمل المسرحي، وتطوير الكفاءات الشابة في التخصصات المسرحية المهمة والنادرة في التقنيات والإدارة المسرحية.

وتناقش الورشة في محاورها: الإدارة في المسرح، ووظيفة ومهام مدير خشبة المسرح، وإدارة وانسجام فريق المسرحية، وأهمية تكامل جهود الفريق في خدمة رؤية المخرج، وتوضيح أهمية مدير خشبة المسرح في العمل المسرحي.

وتأتي هذه الورشة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بهدف نشر ثقافة الفنون المسرحية والإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر المسرحية التي تتضمن العديد من الورش المتخصصة التي يقدمها مختصون في العمل المسرحي.

وأوضح المشرف العام على فرقة شباب المسرح المخرج والمنتج المسرحي خالد الباز، أن الفرقة ستقدم قريبًا بالتعاون مع معهد "ثقف" ورش عمل مختصة في الإخراج والتمثيل المسرحي، كما ستغطي بالتسلسل في ورش عملها القادمة أغلبَ مجالات الفنون المسرحية.

ودعا "الباز" المختصين والمهتمين بالعمل المسرحي والراغبين في تطوير أدواتهم المسرحية، للتسجيل في هذه الورشة والاستفادة مما يقدم فيها، كما حثهم على استغلال الورش والبرامج التي سيتم تقديمها عبر هذه الاتفاقية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"ثقف" ينظم ورشة إدارة العروض المسرحية.. غدًا
سبق

تنطلق غدًا في قاعة التدريب بمعهد الثقافة والفنون، ورشة العمل المسرحية في إدارة العروض المسرحية (خلف الستار) التي تستمر لمدة خمسة أيام من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء، ويقدمها مدير فرقة شباب المسرح المخرج المسرحي بندر الحازمي.

تستهدف الورشة -التي تأتي في باكورة إنتاج اتفاقية التعاون بين معهد الثقافة والفنون (ثقف) وفرقة شباب المسرح- المسرحيين الشباب؛ حيث تتخصص في مهام إدارة خشبة المسرح (BackStage) من خلال برنامج يومي يراعي اهتمامات المتدربين ويهدف لانسجام وبناء فريق العمل المسرحي، وتطوير الكفاءات الشابة في التخصصات المسرحية المهمة والنادرة في التقنيات والإدارة المسرحية.

وتناقش الورشة في محاورها: الإدارة في المسرح، ووظيفة ومهام مدير خشبة المسرح، وإدارة وانسجام فريق المسرحية، وأهمية تكامل جهود الفريق في خدمة رؤية المخرج، وتوضيح أهمية مدير خشبة المسرح في العمل المسرحي.

وتأتي هذه الورشة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بهدف نشر ثقافة الفنون المسرحية والإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر المسرحية التي تتضمن العديد من الورش المتخصصة التي يقدمها مختصون في العمل المسرحي.

وأوضح المشرف العام على فرقة شباب المسرح المخرج والمنتج المسرحي خالد الباز، أن الفرقة ستقدم قريبًا بالتعاون مع معهد "ثقف" ورش عمل مختصة في الإخراج والتمثيل المسرحي، كما ستغطي بالتسلسل في ورش عملها القادمة أغلبَ مجالات الفنون المسرحية.

ودعا "الباز" المختصين والمهتمين بالعمل المسرحي والراغبين في تطوير أدواتهم المسرحية، للتسجيل في هذه الورشة والاستفادة مما يقدم فيها، كما حثهم على استغلال الورش والبرامج التي سيتم تقديمها عبر هذه الاتفاقية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:34 PM

"ثقف" ينظم ورشة إدارة العروض المسرحية.. غدًا

تستمرّ 5 أيام.. بالتعاون مع فرقة شباب المسرح‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا في قاعة التدريب بمعهد الثقافة والفنون، ورشة العمل المسرحية في إدارة العروض المسرحية (خلف الستار) التي تستمر لمدة خمسة أيام من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء، ويقدمها مدير فرقة شباب المسرح المخرج المسرحي بندر الحازمي.

تستهدف الورشة -التي تأتي في باكورة إنتاج اتفاقية التعاون بين معهد الثقافة والفنون (ثقف) وفرقة شباب المسرح- المسرحيين الشباب؛ حيث تتخصص في مهام إدارة خشبة المسرح (BackStage) من خلال برنامج يومي يراعي اهتمامات المتدربين ويهدف لانسجام وبناء فريق العمل المسرحي، وتطوير الكفاءات الشابة في التخصصات المسرحية المهمة والنادرة في التقنيات والإدارة المسرحية.

وتناقش الورشة في محاورها: الإدارة في المسرح، ووظيفة ومهام مدير خشبة المسرح، وإدارة وانسجام فريق المسرحية، وأهمية تكامل جهود الفريق في خدمة رؤية المخرج، وتوضيح أهمية مدير خشبة المسرح في العمل المسرحي.

وتأتي هذه الورشة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بهدف نشر ثقافة الفنون المسرحية والإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر المسرحية التي تتضمن العديد من الورش المتخصصة التي يقدمها مختصون في العمل المسرحي.

وأوضح المشرف العام على فرقة شباب المسرح المخرج والمنتج المسرحي خالد الباز، أن الفرقة ستقدم قريبًا بالتعاون مع معهد "ثقف" ورش عمل مختصة في الإخراج والتمثيل المسرحي، كما ستغطي بالتسلسل في ورش عملها القادمة أغلبَ مجالات الفنون المسرحية.

ودعا "الباز" المختصين والمهتمين بالعمل المسرحي والراغبين في تطوير أدواتهم المسرحية، للتسجيل في هذه الورشة والاستفادة مما يقدم فيها، كما حثهم على استغلال الورش والبرامج التي سيتم تقديمها عبر هذه الاتفاقية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

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