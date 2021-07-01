النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة مع فريق نشر لقاحات كورونا

قرروا التحرك عاجلاً لوقف اتساع فجوة الانتعاش بين الاقتصادات المتقدمة وغيرها

عقد رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية اجتماعاً مع فريق العمل المعني بلقاحات وعلاجات كوفيد-19.

ودعا المشاركون في الاجتماع، في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الخسائر في الأرواح الناجمة عن الوباء، ووقف اتساع فجوة الانتعاش الاقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة وغيرها، وتسريع نشر اللقاحات والعلاجات للدول النامية.

وشكّل المجتمعون فريقاً أسموه "غرفة الحرب" للمساعدة في تتبع وتنسيق وتقديم المنتجات الصحية لفيروس كورونا إلى الدول النامية، وتعبئة أصحاب المصلحة المعنيين والقادة لإزالة العوائق التي تحول دون نشر اللقاحات.

ودعا البيان دول مجموعة العشرين إلى تبني هدف تلقيح 40% على الأقل من سكانها بحلول نهاية العام الجاري، و60% بحلول منتصف 2022، والبدء الآن في مشاركة جرعات اللقاحات لضمان مشاركة ما لا يقل عن مليار جرعة مع البلدان النامية خلال العام الجاري وكذلك توفير التمويل اللازم لإزالة الحواجز التي تحول دون تصدير مدخلات تصنيع اللقاحات واللقاحات الجاهزة بالإضافة إلى تعزيز الشفافية بشأن طلبات جرعات اللقاحات بما في ذلك النوع والكمية والعقود والتسليم والتبرعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة مع فريق نشر لقاحات كورونا
سبق

عقد رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية اجتماعاً مع فريق العمل المعني بلقاحات وعلاجات كوفيد-19.

ودعا المشاركون في الاجتماع، في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الخسائر في الأرواح الناجمة عن الوباء، ووقف اتساع فجوة الانتعاش الاقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة وغيرها، وتسريع نشر اللقاحات والعلاجات للدول النامية.

وشكّل المجتمعون فريقاً أسموه "غرفة الحرب" للمساعدة في تتبع وتنسيق وتقديم المنتجات الصحية لفيروس كورونا إلى الدول النامية، وتعبئة أصحاب المصلحة المعنيين والقادة لإزالة العوائق التي تحول دون نشر اللقاحات.

ودعا البيان دول مجموعة العشرين إلى تبني هدف تلقيح 40% على الأقل من سكانها بحلول نهاية العام الجاري، و60% بحلول منتصف 2022، والبدء الآن في مشاركة جرعات اللقاحات لضمان مشاركة ما لا يقل عن مليار جرعة مع البلدان النامية خلال العام الجاري وكذلك توفير التمويل اللازم لإزالة الحواجز التي تحول دون تصدير مدخلات تصنيع اللقاحات واللقاحات الجاهزة بالإضافة إلى تعزيز الشفافية بشأن طلبات جرعات اللقاحات بما في ذلك النوع والكمية والعقود والتسليم والتبرعات.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
01:17 PM

اجتماع رؤساء مجموعة البنك الدولي والصحة والتجارة مع فريق نشر لقاحات كورونا

قرروا التحرك عاجلاً لوقف اتساع فجوة الانتعاش بين الاقتصادات المتقدمة وغيرها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
373

عقد رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية اجتماعاً مع فريق العمل المعني بلقاحات وعلاجات كوفيد-19.

ودعا المشاركون في الاجتماع، في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الخسائر في الأرواح الناجمة عن الوباء، ووقف اتساع فجوة الانتعاش الاقتصادي بين الاقتصادات المتقدمة وغيرها، وتسريع نشر اللقاحات والعلاجات للدول النامية.

وشكّل المجتمعون فريقاً أسموه "غرفة الحرب" للمساعدة في تتبع وتنسيق وتقديم المنتجات الصحية لفيروس كورونا إلى الدول النامية، وتعبئة أصحاب المصلحة المعنيين والقادة لإزالة العوائق التي تحول دون نشر اللقاحات.

ودعا البيان دول مجموعة العشرين إلى تبني هدف تلقيح 40% على الأقل من سكانها بحلول نهاية العام الجاري، و60% بحلول منتصف 2022، والبدء الآن في مشاركة جرعات اللقاحات لضمان مشاركة ما لا يقل عن مليار جرعة مع البلدان النامية خلال العام الجاري وكذلك توفير التمويل اللازم لإزالة الحواجز التي تحول دون تصدير مدخلات تصنيع اللقاحات واللقاحات الجاهزة بالإضافة إلى تعزيز الشفافية بشأن طلبات جرعات اللقاحات بما في ذلك النوع والكمية والعقود والتسليم والتبرعات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة