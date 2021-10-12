"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-12
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
08:54 AM
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.