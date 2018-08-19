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مانيلا .. وزير الخارجية الفلبيني يستقبل رئيس "الشورى"

أشاد بالمستويات المتميزة التي بلغتها العلاقات الثنائية

استقبل وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور؛ بمقر وزارة الخارجية في مانيلا، اليوم, رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ في إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين.

‏‎وثمّن وزير الخارجية الفلبيني، علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، مشيداً بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأشار إلى أن إسهام المملكة العربية السعودية الفاعل في إعادة إعمار مدينة مراوي الفلبينية يؤكّد حرصها على تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها.

‏‎وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية، على استضافتها قرابة مليون عامل من الجنسية الفلبينية، داعياً إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

‏‎من جانبه، عبّر رئيس مجلس الشورى عن تقديره لوزير الخارجية الفلبينية، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة, مؤكداً متانة العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين, مشيراً إلى أن هذه العلاقات قديمة وقائمة على التعاون وتبادل المصالح.

ونوّه بكفاءة العمالة الفلبينية المتخصصة التي تعمل في المملكة, مؤكداً أن هذه العمالة أسهمت بدورها في أوجه التنمية التي شهدتها المملكة بما انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين.

وقال: حكومة المملكة تولي العمالة الفلبينية وسائر العاملين من الجنسيات الأخرى اهتماماً خاصاً وذلك انطلاقاً من القيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

‏‎ حضر الاجتماع, الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى: الدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبدالرحمن بن حسن باجودة, واللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.

‏‎وكان رئيس مجلس الشورى، قد وصل أمس إلى مانيلا، في زيارة رسمية لجمهورية الفلبين، على رأس وفد من مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء المجلس؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.

‏‎وكان في استقباله لدى وصوله مطار نينوي أكينو الدولي نائب رئيس مجلس النواب رانيو أبو، ونائب رئيس مجلس النواب موجيف هاتمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مانيلا .. وزير الخارجية الفلبيني يستقبل رئيس "الشورى"
سبق

استقبل وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور؛ بمقر وزارة الخارجية في مانيلا، اليوم, رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ في إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين.

‏‎وثمّن وزير الخارجية الفلبيني، علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، مشيداً بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأشار إلى أن إسهام المملكة العربية السعودية الفاعل في إعادة إعمار مدينة مراوي الفلبينية يؤكّد حرصها على تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها.

‏‎وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية، على استضافتها قرابة مليون عامل من الجنسية الفلبينية، داعياً إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

‏‎من جانبه، عبّر رئيس مجلس الشورى عن تقديره لوزير الخارجية الفلبينية، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة, مؤكداً متانة العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين, مشيراً إلى أن هذه العلاقات قديمة وقائمة على التعاون وتبادل المصالح.

ونوّه بكفاءة العمالة الفلبينية المتخصصة التي تعمل في المملكة, مؤكداً أن هذه العمالة أسهمت بدورها في أوجه التنمية التي شهدتها المملكة بما انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين.

وقال: حكومة المملكة تولي العمالة الفلبينية وسائر العاملين من الجنسيات الأخرى اهتماماً خاصاً وذلك انطلاقاً من القيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

‏‎ حضر الاجتماع, الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى: الدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبدالرحمن بن حسن باجودة, واللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.

‏‎وكان رئيس مجلس الشورى، قد وصل أمس إلى مانيلا، في زيارة رسمية لجمهورية الفلبين، على رأس وفد من مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء المجلس؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.

‏‎وكان في استقباله لدى وصوله مطار نينوي أكينو الدولي نائب رئيس مجلس النواب رانيو أبو، ونائب رئيس مجلس النواب موجيف هاتمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
01:41 PM

مانيلا .. وزير الخارجية الفلبيني يستقبل رئيس "الشورى"

أشاد بالمستويات المتميزة التي بلغتها العلاقات الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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استقبل وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورو لوكسين جونيور؛ بمقر وزارة الخارجية في مانيلا، اليوم, رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ في إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين.

‏‎وثمّن وزير الخارجية الفلبيني، علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين المملكة والفلبين، مشيداً بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأشار إلى أن إسهام المملكة العربية السعودية الفاعل في إعادة إعمار مدينة مراوي الفلبينية يؤكّد حرصها على تعزيز العلاقات القائمة وتطويرها.

‏‎وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية، على استضافتها قرابة مليون عامل من الجنسية الفلبينية، داعياً إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين تعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

‏‎من جانبه، عبّر رئيس مجلس الشورى عن تقديره لوزير الخارجية الفلبينية، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة, مؤكداً متانة العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين, مشيراً إلى أن هذه العلاقات قديمة وقائمة على التعاون وتبادل المصالح.

ونوّه بكفاءة العمالة الفلبينية المتخصصة التي تعمل في المملكة, مؤكداً أن هذه العمالة أسهمت بدورها في أوجه التنمية التي شهدتها المملكة بما انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين.

وقال: حكومة المملكة تولي العمالة الفلبينية وسائر العاملين من الجنسيات الأخرى اهتماماً خاصاً وذلك انطلاقاً من القيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

‏‎ حضر الاجتماع, الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى: الدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبدالرحمن بن حسن باجودة, واللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.

‏‎وكان رئيس مجلس الشورى، قد وصل أمس إلى مانيلا، في زيارة رسمية لجمهورية الفلبين، على رأس وفد من مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء المجلس؛ تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.

‏‎وكان في استقباله لدى وصوله مطار نينوي أكينو الدولي نائب رئيس مجلس النواب رانيو أبو، ونائب رئيس مجلس النواب موجيف هاتمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وسفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.

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