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عن بعد.."منتجات بنك التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد" لنزلاء سجن سكاكا

دورة قدمها "الرويلي" عارضاً برامج وفعاليات لتطوير مهاراتهم وتقديم القروض

نظمت مديرية السجون بمنطقة الجوف، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية، دورة عن بعد؛ بعنوان "منتجات بنك التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد"، والتي قدمها لنزلاء السجن عبدالسلام خيران الرويلي، أحد منسوبي فرع بنك التنمية الاجتماعية، حيث تطرق لدعم البنك للنزلاء من خلال عدة برامج وفعاليات تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتقديم القروض والاستشارات والدراسات المجانية للمشروعات المستقبلية ودعمها من خلال المسارات التي يوفرها البنك.

ويأتي هذا التعاون بين "سجون الجوف" و"بنك التنمية الاجتماعية" لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني من خلال إسهام مديرية السجون في إصلاح وتأهيل السجناء بواسطة البرامج التطويرية والتشغيلية المتنوعة.

وفي ختام البرنامج، وجّه مدير سجون منطقة الجوف، العميد "عبدالله العتيبي" شكره لمدرب البرنامج، معربًا عن خالص تقديره لمسؤولي البنك لما قدموه من معلومات وشرح شامل لتثقيف نزلاء السجون.

وتنفذ المديرية العامة للسجون باستمرار الدورات التدريبية والتطويرية والبرامج عن بُعد للاستفادة القصوى من الخدمات التقنية وتفعيل الشراكات الاجتماعية مع الالتزام بأعلى الإجراءات والاحترازات الوقائية.

مديرية السجون منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بعد.."منتجات بنك التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد" لنزلاء سجن سكاكا
سبق

نظمت مديرية السجون بمنطقة الجوف، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية، دورة عن بعد؛ بعنوان "منتجات بنك التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد"، والتي قدمها لنزلاء السجن عبدالسلام خيران الرويلي، أحد منسوبي فرع بنك التنمية الاجتماعية، حيث تطرق لدعم البنك للنزلاء من خلال عدة برامج وفعاليات تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتقديم القروض والاستشارات والدراسات المجانية للمشروعات المستقبلية ودعمها من خلال المسارات التي يوفرها البنك.

ويأتي هذا التعاون بين "سجون الجوف" و"بنك التنمية الاجتماعية" لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني من خلال إسهام مديرية السجون في إصلاح وتأهيل السجناء بواسطة البرامج التطويرية والتشغيلية المتنوعة.

وفي ختام البرنامج، وجّه مدير سجون منطقة الجوف، العميد "عبدالله العتيبي" شكره لمدرب البرنامج، معربًا عن خالص تقديره لمسؤولي البنك لما قدموه من معلومات وشرح شامل لتثقيف نزلاء السجون.

وتنفذ المديرية العامة للسجون باستمرار الدورات التدريبية والتطويرية والبرامج عن بُعد للاستفادة القصوى من الخدمات التقنية وتفعيل الشراكات الاجتماعية مع الالتزام بأعلى الإجراءات والاحترازات الوقائية.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
03:28 PM

عن بعد.."منتجات بنك التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد" لنزلاء سجن سكاكا

دورة قدمها "الرويلي" عارضاً برامج وفعاليات لتطوير مهاراتهم وتقديم القروض

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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نظمت مديرية السجون بمنطقة الجوف، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية، دورة عن بعد؛ بعنوان "منتجات بنك التنمية الاجتماعية بشكلها الجديد"، والتي قدمها لنزلاء السجن عبدالسلام خيران الرويلي، أحد منسوبي فرع بنك التنمية الاجتماعية، حيث تطرق لدعم البنك للنزلاء من خلال عدة برامج وفعاليات تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتقديم القروض والاستشارات والدراسات المجانية للمشروعات المستقبلية ودعمها من خلال المسارات التي يوفرها البنك.

ويأتي هذا التعاون بين "سجون الجوف" و"بنك التنمية الاجتماعية" لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني من خلال إسهام مديرية السجون في إصلاح وتأهيل السجناء بواسطة البرامج التطويرية والتشغيلية المتنوعة.

وفي ختام البرنامج، وجّه مدير سجون منطقة الجوف، العميد "عبدالله العتيبي" شكره لمدرب البرنامج، معربًا عن خالص تقديره لمسؤولي البنك لما قدموه من معلومات وشرح شامل لتثقيف نزلاء السجون.

وتنفذ المديرية العامة للسجون باستمرار الدورات التدريبية والتطويرية والبرامج عن بُعد للاستفادة القصوى من الخدمات التقنية وتفعيل الشراكات الاجتماعية مع الالتزام بأعلى الإجراءات والاحترازات الوقائية.

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