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"التحالف": انطلاق جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" لنقل مرضى اليمن إلى مصر والأردن

ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح العقيد المالكي أن تلك المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي القوات المشتركة للتحالف منظمة الصحة العالمية جسر الإخلاء الجوي طائرات الرحمة اليمن مصر الأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": انطلاق جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" لنقل مرضى اليمن إلى مصر والأردن
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح العقيد المالكي أن تلك المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
11:39 PM

"التحالف": انطلاق جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" لنقل مرضى اليمن إلى مصر والأردن

ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح العقيد المالكي أن تلك المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

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