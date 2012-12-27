حملة واسعة في دبي اليوم للتطعيم ضد كورونا

الصحة: في 6 مراكز صحية موزعة على كل المناطق

تطلق هيئة الصحة في دبي اليوم، بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، حملة للتطعيم باللقاح المضاد لـ«كوفيد19» «فايزر- بايونتيك»؛ وفق الإجراءات التي حددتها الهيئة من قِبَل وهي التسجيل وأخذ الموعد؛ بحيث تكون العملية منظمة ووفق الضوابط الوقائية؛ حيث سيتم إعطاء اللقاح مجانًا للمواطنين والمقيمين في 6 مراكز صحية في دبي موزعة على كل مناطق دبي؛ للتسهيل على عملاء الهيئة وتجنيبهم مشقة التنقل كل حسب منطقة سكنه.

وقد أعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات أخذ اللقاح، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى لتطعيم الجمهور؛ مؤكدة أن الحملة ستستمر لمدة غير محددة، وأن استلام الدفعات سيكون متواصلًا وفقًا للخطة الموضوعة.

كما أعدت الهيئة قوائم بالفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح «فايزر- بايونتيك»؛ بحيث شملت المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للمرض وهم كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، ومن يعانون من أمراض مزمنة وكذلك أصحاب الهمم، إضافة إلى العاملين في خط الدفاع الأول في القطاعين (الحكومي والخاص) وفئة العاملين في المهن الحيوية الأخرى.

حجز موعد

وشددت الهيئة على ضرورة حجز موعد مسبق لأخذ اللقاح؛ وذلك عن طريق تطبيق هيئة الصحة DHA، أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد، الرقم المجاني (800342)، مؤكدة أنه سيتم توفير اللقاح لكل الراغبين في الحصول عليه بعد الانتهاء من عمليات أخذ اللقاح الخاصة بالفئات ذات الأولوية.

ووفق "البيان" الإماراتية، نوّهت بأن تطعيم «كوفيد 19» اختياري، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود ما يمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المعالج، كما يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بـ«كوفيد 19» أخذ اللقاح؛ شريطة أن يمر على إصابتهم بالفيروس أكثر من 3 أشهر.

وبيّنت الهيئة الأشخاص الذين سبق لهم أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بمرض «كوفيد 19» (مثل لقاح الإنفلونزا)، يمكنهم الحصول على تطعيم «كوفيد 19»، شريطة مرور أسابيع على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بأخذ اللقاح؛ لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من اللقاح؛ حيث سيتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الجرعة الأولى.

فئات

وشددت هيئة الصحة على ضرورة التزام كل فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين سيتلقون لقاح «كوفيد 19»، بضرورة المحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، واستخدام المعقمات خصوصًا بعد ملامسة الأجسام الغريبة في المولات والحدائق وعدم تقبيل أو مخاشمة الآخرين.

وطالبت الهيئة جميع الراغبين بأخذ اللقاح ممن لديهم مواعيد بضرورة إبلاغ الطبيب المتواجد للاستشارة بجميع الأدوية التي يتناولها الشخص وما إن كان يعاني من أي نوع من الحساسية. وبعد ساعات من وصول لقاح «كوفيد 19» لدبي، بادر المواطنون والمقيمون بالتسجيل لأخذ اللقاح، حرصًا على سلامتهم وسلامة من حولهم ومجتمعهم من هذا الوباء الذي لا يفرّق بين الصغير والكبير.