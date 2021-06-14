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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعليم الشرقية" تربط بيانات منسوبي المدارس بـ "توكلنا"

"الباحص": لإطلاع قادة المدارس على الوضع الصحي

بدأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تنفيذ برنامج ربط بيانات الوضع الصحي لمنسوبي المدارس عبر موقع "توكلنا"، كأحد الإجراءات التقنية الحديثة الداعمة للجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص: إن البرنامج يسهم في إطلاع قادة المدارس للبنين والبنات على الوضع الصحي لمنسوبي المدرسة بشكل دوري ودائم.

وأضاف: "البرنامج يتطلب دخول قادة المدارس عبر المتصفح من خلال الرابط المحدد أو رمز الاستجابة السريعة، حيث يلزم التسجيل في موقع "توكلنا" باستخدام كل السر الخاصة بنظام "أبشر"؛ حيث يظهر بعدها رمز التحقق على رقم جوال قائد المدرسة".

وتابع "الباحص" أن قائد المدرسة بعد التسجيل يتمكّن من الدخول على قائمة الخدمات المطلوبة ومنها إلى أيقونة "نتعلم بحذر"، وبالتالي يتمكن مدير المدرسة من الاطلاع على وضع المدرسة لكل فئة من منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب وغيرهم.

ونوه "الباحص" إلى أهمية بدء تفعيل البرنامج في كل المدارس بالمنطقة الشرقية لتحقيق الأهداف الوقائية، ولمزيد من الإجراءات الفعالة التي تسمح بمتابعة الحالات الصحية لمنسوبي المدارس والتي تضمن سرعة الاستجابة المثلى.

ولفت إلى أن كل مكاتب التعليم في مدن ومحافظة المنطقة تتابع سير الربط المعلوماتي لكل المدارس والحالات الصحية لجميع الفئات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية" تربط بيانات منسوبي المدارس بـ "توكلنا"
سبق

بدأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تنفيذ برنامج ربط بيانات الوضع الصحي لمنسوبي المدارس عبر موقع "توكلنا"، كأحد الإجراءات التقنية الحديثة الداعمة للجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص: إن البرنامج يسهم في إطلاع قادة المدارس للبنين والبنات على الوضع الصحي لمنسوبي المدرسة بشكل دوري ودائم.

وأضاف: "البرنامج يتطلب دخول قادة المدارس عبر المتصفح من خلال الرابط المحدد أو رمز الاستجابة السريعة، حيث يلزم التسجيل في موقع "توكلنا" باستخدام كل السر الخاصة بنظام "أبشر"؛ حيث يظهر بعدها رمز التحقق على رقم جوال قائد المدرسة".

وتابع "الباحص" أن قائد المدرسة بعد التسجيل يتمكّن من الدخول على قائمة الخدمات المطلوبة ومنها إلى أيقونة "نتعلم بحذر"، وبالتالي يتمكن مدير المدرسة من الاطلاع على وضع المدرسة لكل فئة من منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب وغيرهم.

ونوه "الباحص" إلى أهمية بدء تفعيل البرنامج في كل المدارس بالمنطقة الشرقية لتحقيق الأهداف الوقائية، ولمزيد من الإجراءات الفعالة التي تسمح بمتابعة الحالات الصحية لمنسوبي المدارس والتي تضمن سرعة الاستجابة المثلى.

ولفت إلى أن كل مكاتب التعليم في مدن ومحافظة المنطقة تتابع سير الربط المعلوماتي لكل المدارس والحالات الصحية لجميع الفئات.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:40 PM

"تعليم الشرقية" تربط بيانات منسوبي المدارس بـ "توكلنا"

"الباحص": لإطلاع قادة المدارس على الوضع الصحي

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عبدالله السالم - الرياض
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بدأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تنفيذ برنامج ربط بيانات الوضع الصحي لمنسوبي المدارس عبر موقع "توكلنا"، كأحد الإجراءات التقنية الحديثة الداعمة للجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص: إن البرنامج يسهم في إطلاع قادة المدارس للبنين والبنات على الوضع الصحي لمنسوبي المدرسة بشكل دوري ودائم.

وأضاف: "البرنامج يتطلب دخول قادة المدارس عبر المتصفح من خلال الرابط المحدد أو رمز الاستجابة السريعة، حيث يلزم التسجيل في موقع "توكلنا" باستخدام كل السر الخاصة بنظام "أبشر"؛ حيث يظهر بعدها رمز التحقق على رقم جوال قائد المدرسة".

وتابع "الباحص" أن قائد المدرسة بعد التسجيل يتمكّن من الدخول على قائمة الخدمات المطلوبة ومنها إلى أيقونة "نتعلم بحذر"، وبالتالي يتمكن مدير المدرسة من الاطلاع على وضع المدرسة لكل فئة من منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب وغيرهم.

ونوه "الباحص" إلى أهمية بدء تفعيل البرنامج في كل المدارس بالمنطقة الشرقية لتحقيق الأهداف الوقائية، ولمزيد من الإجراءات الفعالة التي تسمح بمتابعة الحالات الصحية لمنسوبي المدارس والتي تضمن سرعة الاستجابة المثلى.

ولفت إلى أن كل مكاتب التعليم في مدن ومحافظة المنطقة تتابع سير الربط المعلوماتي لكل المدارس والحالات الصحية لجميع الفئات.

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