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الجزائر وتونس يحافظان على حظوظ العرب في كأس إفريقيا

تعرّف على مواعيد مباريات دور الثمانية

أبقى منتخبا الجزائر وتونس على حظوظ العرب في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 والمُقامة في مصر.

وتأهل المنتخبان إلى دور الثمانية من البطولة؛ فيما ودعت منتخبات المغرب ومصر وموريتانيا.

ووصل إلى هذا الدور ثمانيةُ منتخبات هي: الجزائر، تونس، بنين، السنغال، نيجيريا، جنوب إفريقيا، مدغشقر، وكوت ديفوار (ساحل العاج).

وستنطلق مباريات الدور المقبل على النحو التالي:

الأربعاء 10 يوليو:

السنغال - بنين

نيجيريا - جنوب إفريقيا

الخميس 11 يوليو:

ساحل العاج - الجزائر

مدغشقر - تونس

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الجزائر وتونس يحافظان على حظوظ العرب في كأس إفريقيا
سبق

أبقى منتخبا الجزائر وتونس على حظوظ العرب في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 والمُقامة في مصر.

وتأهل المنتخبان إلى دور الثمانية من البطولة؛ فيما ودعت منتخبات المغرب ومصر وموريتانيا.

ووصل إلى هذا الدور ثمانيةُ منتخبات هي: الجزائر، تونس، بنين، السنغال، نيجيريا، جنوب إفريقيا، مدغشقر، وكوت ديفوار (ساحل العاج).

وستنطلق مباريات الدور المقبل على النحو التالي:

الأربعاء 10 يوليو:

السنغال - بنين

نيجيريا - جنوب إفريقيا

الخميس 11 يوليو:

ساحل العاج - الجزائر

مدغشقر - تونس

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
11:43 AM

الجزائر وتونس يحافظان على حظوظ العرب في كأس إفريقيا

تعرّف على مواعيد مباريات دور الثمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,337

أبقى منتخبا الجزائر وتونس على حظوظ العرب في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ32 والمُقامة في مصر.

وتأهل المنتخبان إلى دور الثمانية من البطولة؛ فيما ودعت منتخبات المغرب ومصر وموريتانيا.

ووصل إلى هذا الدور ثمانيةُ منتخبات هي: الجزائر، تونس، بنين، السنغال، نيجيريا، جنوب إفريقيا، مدغشقر، وكوت ديفوار (ساحل العاج).

وستنطلق مباريات الدور المقبل على النحو التالي:

الأربعاء 10 يوليو:

السنغال - بنين

نيجيريا - جنوب إفريقيا

الخميس 11 يوليو:

ساحل العاج - الجزائر

مدغشقر - تونس

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,799
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,616
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,897
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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34,586

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