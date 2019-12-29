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الخميس القادم .. انطلاق فعاليات ربيع الدرب في جازان بـ33 برنامجًا

في خمسة مواقع مختلفة تشرف عليها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

تنطلق الخميس القادم فعاليات ربيع الدرب، ضمن مهرجان "جازان الكل مشتى الفل"، بباكورة من البرامج الترفيهية والرياضية والفنية في خمسة مواقع مختلفة تشرف عليها لجنة التنمية السياحية بالدرب.

وبين محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني أن انطلاق الفعاليات سيكون بـ 33 برنامجاً مختلفاً في شاطئ الشقيق ومنتزه الدرب العام وحديقة المملكة وخيمة التسوق، حيث انتهت البلدية من تجهيز المواقع وبدأ فريق العمل بالتجهيزات بعد اعتماد البرامج .

وكشف محافظ الدرب أن الفعاليات ستقام على مدى 16 يومًا وتستهدف أكثر من 300 ألف زائر خلال فترة الربيع، حيث تم تشكيل عدة لجان تواكب موسم الإجازة وتشكيل فرق عمل من كافة الجهات الحكومية لتساهم في خدمة الزوار والمتنزهين.

فعاليات ربيع الدرب جازان الكل مشتى الفل لجنة التنمية السياحية بالدرب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الخميس القادم .. انطلاق فعاليات ربيع الدرب في جازان بـ33 برنامجًا
سبق

تنطلق الخميس القادم فعاليات ربيع الدرب، ضمن مهرجان "جازان الكل مشتى الفل"، بباكورة من البرامج الترفيهية والرياضية والفنية في خمسة مواقع مختلفة تشرف عليها لجنة التنمية السياحية بالدرب.

وبين محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني أن انطلاق الفعاليات سيكون بـ 33 برنامجاً مختلفاً في شاطئ الشقيق ومنتزه الدرب العام وحديقة المملكة وخيمة التسوق، حيث انتهت البلدية من تجهيز المواقع وبدأ فريق العمل بالتجهيزات بعد اعتماد البرامج .

وكشف محافظ الدرب أن الفعاليات ستقام على مدى 16 يومًا وتستهدف أكثر من 300 ألف زائر خلال فترة الربيع، حيث تم تشكيل عدة لجان تواكب موسم الإجازة وتشكيل فرق عمل من كافة الجهات الحكومية لتساهم في خدمة الزوار والمتنزهين.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
03:08 PM

الخميس القادم .. انطلاق فعاليات ربيع الدرب في جازان بـ33 برنامجًا

في خمسة مواقع مختلفة تشرف عليها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تنطلق الخميس القادم فعاليات ربيع الدرب، ضمن مهرجان "جازان الكل مشتى الفل"، بباكورة من البرامج الترفيهية والرياضية والفنية في خمسة مواقع مختلفة تشرف عليها لجنة التنمية السياحية بالدرب.

وبين محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني أن انطلاق الفعاليات سيكون بـ 33 برنامجاً مختلفاً في شاطئ الشقيق ومنتزه الدرب العام وحديقة المملكة وخيمة التسوق، حيث انتهت البلدية من تجهيز المواقع وبدأ فريق العمل بالتجهيزات بعد اعتماد البرامج .

وكشف محافظ الدرب أن الفعاليات ستقام على مدى 16 يومًا وتستهدف أكثر من 300 ألف زائر خلال فترة الربيع، حيث تم تشكيل عدة لجان تواكب موسم الإجازة وتشكيل فرق عمل من كافة الجهات الحكومية لتساهم في خدمة الزوار والمتنزهين.

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