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"الدخيل": جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" سيقدم محتوى غنيًا يجسد ما تتمتع به بلادنا

300 شاب وفتاة من السعوديين يعملون باحترافية في الجناح

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، أن جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" بُني بمحبة وخبرة واحترافية وصمم لينقلنا برمزيته في سماء الإبداع والابتكار.


وأوضح السفير الدخيل، في تصريح خلال حفل افتتاح جناح المملكة بالمعرض، أن زوار الجناح سيكتشفون ثراء تاريخ وثقافة المملكة وحاضرها الزاهر ونجاحاتها العامرة ومستقبلها الواعد، مبيناً أن الجناح سيقدم محتوى غنيًا يعكس ما تتمتع به المملكة من أصالة وتنوع وما تعيشه من نجاحات وما تقدمه للعالم من فرص ومشروعات طموحه تحت مظلة رؤية المملكة 2030.


وقال: حط المعرض في الوقت والزمان المناسبين ليشهد العالم مجدداً أن السعوديين اليوم طموحهم عنان السماء وهمتهم كجبال طويق، لافتاً إلى أن جناح المملكة بمساحته الكبيرة ومحتواه الغني يجسد معاني بناء الإنسان وتواصل العقول وصنع المستقبل.


وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عن فخره واعتزازه بوجود 300 شاب وفتاة من السعوديين يعملون باحترافية في الجناح للتعريف بأقسامه ونشاطاته وفعالياته.

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"الدخيل": جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" سيقدم محتوى غنيًا يجسد ما تتمتع به بلادنا
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، أن جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" بُني بمحبة وخبرة واحترافية وصمم لينقلنا برمزيته في سماء الإبداع والابتكار.


وأوضح السفير الدخيل، في تصريح خلال حفل افتتاح جناح المملكة بالمعرض، أن زوار الجناح سيكتشفون ثراء تاريخ وثقافة المملكة وحاضرها الزاهر ونجاحاتها العامرة ومستقبلها الواعد، مبيناً أن الجناح سيقدم محتوى غنيًا يعكس ما تتمتع به المملكة من أصالة وتنوع وما تعيشه من نجاحات وما تقدمه للعالم من فرص ومشروعات طموحه تحت مظلة رؤية المملكة 2030.


وقال: حط المعرض في الوقت والزمان المناسبين ليشهد العالم مجدداً أن السعوديين اليوم طموحهم عنان السماء وهمتهم كجبال طويق، لافتاً إلى أن جناح المملكة بمساحته الكبيرة ومحتواه الغني يجسد معاني بناء الإنسان وتواصل العقول وصنع المستقبل.


وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عن فخره واعتزازه بوجود 300 شاب وفتاة من السعوديين يعملون باحترافية في الجناح للتعريف بأقسامه ونشاطاته وفعالياته.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
04:39 PM

"الدخيل": جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" سيقدم محتوى غنيًا يجسد ما تتمتع به بلادنا

300 شاب وفتاة من السعوديين يعملون باحترافية في الجناح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، أن جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" بُني بمحبة وخبرة واحترافية وصمم لينقلنا برمزيته في سماء الإبداع والابتكار.


وأوضح السفير الدخيل، في تصريح خلال حفل افتتاح جناح المملكة بالمعرض، أن زوار الجناح سيكتشفون ثراء تاريخ وثقافة المملكة وحاضرها الزاهر ونجاحاتها العامرة ومستقبلها الواعد، مبيناً أن الجناح سيقدم محتوى غنيًا يعكس ما تتمتع به المملكة من أصالة وتنوع وما تعيشه من نجاحات وما تقدمه للعالم من فرص ومشروعات طموحه تحت مظلة رؤية المملكة 2030.


وقال: حط المعرض في الوقت والزمان المناسبين ليشهد العالم مجدداً أن السعوديين اليوم طموحهم عنان السماء وهمتهم كجبال طويق، لافتاً إلى أن جناح المملكة بمساحته الكبيرة ومحتواه الغني يجسد معاني بناء الإنسان وتواصل العقول وصنع المستقبل.


وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عن فخره واعتزازه بوجود 300 شاب وفتاة من السعوديين يعملون باحترافية في الجناح للتعريف بأقسامه ونشاطاته وفعالياته.

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