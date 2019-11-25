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"تعليم المخواة" يمثل المملكة في معرض دولي باليابان

بعد ترشيح الطالب "سهيل الزهراني"

بارك مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق، باسم منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة، ترشح الطالب بالصف الثاني بثانوية الملك عبدالله التابعة لمكتب "تعليم قلوة" سهيل بن سالم الزهراني؛ للمشاركة في برنامج "الإثراء الشامل للموهوبين"، بدولة اليابان، خلال الفترة من 14 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ.

وهنّأ أسرة الطالب ومعلميه ومدرسته وقسم رعاية الموهوبين ومكتب التعليم بقلوة وجميع من كان خلف هذا الإنجاز.

ووجّه بسرعة إعداد الطالب وتهيئته للمشاركة وسرعة إنجاز إجراءات سفره، متمنياً له مشاركة متميزة.

وأثنى "الجالوق" على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم بوجه عام، وما يجده الموهوبون من رعاية تمثل توجهاً حقيقياً لحكومتنا الرشيدة.

كما رفع الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيح، وإلى الإدارة العامة للموهوبين بالوزارة، مؤكداً أن هذا الترشيح يمثل أحد أشكال الاهتمام والدعم الذي يجده الموهوب من وزارة التعليم.

تعليم المخواة برنامج "الإثراء الشامل للموهوبين" اليابان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم المخواة" يمثل المملكة في معرض دولي باليابان
سبق

بارك مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق، باسم منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة، ترشح الطالب بالصف الثاني بثانوية الملك عبدالله التابعة لمكتب "تعليم قلوة" سهيل بن سالم الزهراني؛ للمشاركة في برنامج "الإثراء الشامل للموهوبين"، بدولة اليابان، خلال الفترة من 14 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ.

وهنّأ أسرة الطالب ومعلميه ومدرسته وقسم رعاية الموهوبين ومكتب التعليم بقلوة وجميع من كان خلف هذا الإنجاز.

ووجّه بسرعة إعداد الطالب وتهيئته للمشاركة وسرعة إنجاز إجراءات سفره، متمنياً له مشاركة متميزة.

وأثنى "الجالوق" على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم بوجه عام، وما يجده الموهوبون من رعاية تمثل توجهاً حقيقياً لحكومتنا الرشيدة.

كما رفع الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيح، وإلى الإدارة العامة للموهوبين بالوزارة، مؤكداً أن هذا الترشيح يمثل أحد أشكال الاهتمام والدعم الذي يجده الموهوب من وزارة التعليم.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
07:13 PM

"تعليم المخواة" يمثل المملكة في معرض دولي باليابان

بعد ترشيح الطالب "سهيل الزهراني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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بارك مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق، باسم منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة، ترشح الطالب بالصف الثاني بثانوية الملك عبدالله التابعة لمكتب "تعليم قلوة" سهيل بن سالم الزهراني؛ للمشاركة في برنامج "الإثراء الشامل للموهوبين"، بدولة اليابان، خلال الفترة من 14 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ.

وهنّأ أسرة الطالب ومعلميه ومدرسته وقسم رعاية الموهوبين ومكتب التعليم بقلوة وجميع من كان خلف هذا الإنجاز.

ووجّه بسرعة إعداد الطالب وتهيئته للمشاركة وسرعة إنجاز إجراءات سفره، متمنياً له مشاركة متميزة.

وأثنى "الجالوق" على دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم بوجه عام، وما يجده الموهوبون من رعاية تمثل توجهاً حقيقياً لحكومتنا الرشيدة.

كما رفع الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيح، وإلى الإدارة العامة للموهوبين بالوزارة، مؤكداً أن هذا الترشيح يمثل أحد أشكال الاهتمام والدعم الذي يجده الموهوب من وزارة التعليم.

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