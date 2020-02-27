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عفيف .. نجاة شاب من طلقة ساقطة من "عرس" بعدما اخترقت مركبته وكشطت رأسه

ارتدت عليه من السماء ومصدر طبي: نجا من الإصابة

نجا شاب (18 سنة) في عفيف مساء اليوم، بعد أن سقطت طلقة نارية (أطلقت في عرس) على سطح مركبته واخترقته وأصابت طرف رأسه، ونقل على إثرها لمستشفى عفيف العام.

وتعود التفاصيل بحسب مصادر "سبق"، عندما تفاجأ الشاب أثناء سيره برفقة والده في أحد الشوارع المجاورة للمحافظة، بصوت دوي يصطدم بسقف مركبتهم ثم إذا بمصدر الصوت يصيب الشاب في المقعد الخلفي في رأسه، وتبيّن لاحقاً أنها طلقة نارية يرجح أنها أطلقت في أحد الأفراح المجاورة لموقع الحادثة وسقطت بعد أن انتهى مداها في السماء.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الإسعافية التي باشرت الحادثة ونقلت الشاب للمستشفى للاطمئنان على صحته، حيث ذكر مصدر طبي أن الشاب نجا من الأذى بعد كشط مقذوف الطلقة رأسه وتعرض لشيء طفيف وهلع.

بدورها باشرت الدوريات الأمنية والجهات المختصة الحادثة، وقالت بعض المصادر إنه تم تحديد مصدر إطلاق النار موضع التهمة وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن حوادث إطلاق النار بمحافظة عفيف في الأفراح تتكرر بشكل دائم وسط مطالبات من الأهالي بتشديد الإجراءات لمنع حدوث مثل ذلك مستقبلاً.

إطلاق نار عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف .. نجاة شاب من طلقة ساقطة من "عرس" بعدما اخترقت مركبته وكشطت رأسه
سبق

نجا شاب (18 سنة) في عفيف مساء اليوم، بعد أن سقطت طلقة نارية (أطلقت في عرس) على سطح مركبته واخترقته وأصابت طرف رأسه، ونقل على إثرها لمستشفى عفيف العام.

وتعود التفاصيل بحسب مصادر "سبق"، عندما تفاجأ الشاب أثناء سيره برفقة والده في أحد الشوارع المجاورة للمحافظة، بصوت دوي يصطدم بسقف مركبتهم ثم إذا بمصدر الصوت يصيب الشاب في المقعد الخلفي في رأسه، وتبيّن لاحقاً أنها طلقة نارية يرجح أنها أطلقت في أحد الأفراح المجاورة لموقع الحادثة وسقطت بعد أن انتهى مداها في السماء.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الإسعافية التي باشرت الحادثة ونقلت الشاب للمستشفى للاطمئنان على صحته، حيث ذكر مصدر طبي أن الشاب نجا من الأذى بعد كشط مقذوف الطلقة رأسه وتعرض لشيء طفيف وهلع.

بدورها باشرت الدوريات الأمنية والجهات المختصة الحادثة، وقالت بعض المصادر إنه تم تحديد مصدر إطلاق النار موضع التهمة وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن حوادث إطلاق النار بمحافظة عفيف في الأفراح تتكرر بشكل دائم وسط مطالبات من الأهالي بتشديد الإجراءات لمنع حدوث مثل ذلك مستقبلاً.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:49 PM

عفيف .. نجاة شاب من طلقة ساقطة من "عرس" بعدما اخترقت مركبته وكشطت رأسه

ارتدت عليه من السماء ومصدر طبي: نجا من الإصابة

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
3
1,809

نجا شاب (18 سنة) في عفيف مساء اليوم، بعد أن سقطت طلقة نارية (أطلقت في عرس) على سطح مركبته واخترقته وأصابت طرف رأسه، ونقل على إثرها لمستشفى عفيف العام.

وتعود التفاصيل بحسب مصادر "سبق"، عندما تفاجأ الشاب أثناء سيره برفقة والده في أحد الشوارع المجاورة للمحافظة، بصوت دوي يصطدم بسقف مركبتهم ثم إذا بمصدر الصوت يصيب الشاب في المقعد الخلفي في رأسه، وتبيّن لاحقاً أنها طلقة نارية يرجح أنها أطلقت في أحد الأفراح المجاورة لموقع الحادثة وسقطت بعد أن انتهى مداها في السماء.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الإسعافية التي باشرت الحادثة ونقلت الشاب للمستشفى للاطمئنان على صحته، حيث ذكر مصدر طبي أن الشاب نجا من الأذى بعد كشط مقذوف الطلقة رأسه وتعرض لشيء طفيف وهلع.

بدورها باشرت الدوريات الأمنية والجهات المختصة الحادثة، وقالت بعض المصادر إنه تم تحديد مصدر إطلاق النار موضع التهمة وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن حوادث إطلاق النار بمحافظة عفيف في الأفراح تتكرر بشكل دائم وسط مطالبات من الأهالي بتشديد الإجراءات لمنع حدوث مثل ذلك مستقبلاً.

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