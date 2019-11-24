وأكّد "التحالف" أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وأضاف التحالف في بيان له: لقد اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وأكّد "التحالف"، أن العملية في صنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة، وقال إن الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء معملاً سرياً للطائرات المسيّرة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

"التحالف" يؤكّد: استهداف مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة في صنعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-24 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأكّد "التحالف"، أن العملية في صنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة، وقال إن الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء معملاً سرياً للطائرات المسيّرة. وأضاف التحالف في بيان له: لقد اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء. وأكّد "التحالف" أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 08:14 AM

"التحالف" يؤكّد: استهداف مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة في صنعاء أعلن بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة.. وحذّر المدنيين من الاقتراب





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأكّد "التحالف"، أن العملية في صنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة، وقال إن الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء معملاً سرياً للطائرات المسيّرة.

وأضاف التحالف في بيان له: لقد اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، من المدنيين عدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وأكّد "التحالف" أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.