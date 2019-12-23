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"التجارة" تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بوكيل مؤسسة تجارية تختص في تقديم خدمات الإعاشة للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية حيث تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات المضبوطة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً إدانة المسؤول عن المنشأة وإغلاقها لمدة عشرة أيام ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بوكيل مؤسسة تجارية تختص في تقديم خدمات الإعاشة للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية حيث تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات المضبوطة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً إدانة المسؤول عن المنشأة وإغلاقها لمدة عشرة أيام ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:44 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:51 PM

"التجارة" تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,245

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بوكيل مؤسسة تجارية تختص في تقديم خدمات الإعاشة للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية حيث تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات المضبوطة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً إدانة المسؤول عن المنشأة وإغلاقها لمدة عشرة أيام ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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