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الشرقية.. 1819 مدرسة تواصل تسليم أولياء أمور الطلاب المقررات الدراسية

في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة وسط إجراءات احترازية ووقائية

يواصل تعليم الشرقية تسليم أولياء أمور الطلاب والطالبات المقررات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وسط إجراءات احترازية ووقائية، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد القادم عبر منصات التعليم الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وجهت جميع قائدي وقائدات المدارس بالتواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات لاستلام المقررات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية، مبينًا أن عدد الطلاب والطالبات الذين سينضمون للدراسة عن بعد في المنطقة الشرقية 428 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس التعلمية في المنطقة البالغ عددها 1819 مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأضاف أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ناقشت جميع التوجيهات الفنية والتقنية فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات ورفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل حرفية واجتهاد، حاثاً في الوقت نفسه جميع الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل المواد الدراسية.

تعليم الشرقية المقررات الدراسية

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الشرقية.. 1819 مدرسة تواصل تسليم أولياء أمور الطلاب المقررات الدراسية
سبق

يواصل تعليم الشرقية تسليم أولياء أمور الطلاب والطالبات المقررات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وسط إجراءات احترازية ووقائية، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد القادم عبر منصات التعليم الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وجهت جميع قائدي وقائدات المدارس بالتواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات لاستلام المقررات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية، مبينًا أن عدد الطلاب والطالبات الذين سينضمون للدراسة عن بعد في المنطقة الشرقية 428 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس التعلمية في المنطقة البالغ عددها 1819 مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأضاف أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ناقشت جميع التوجيهات الفنية والتقنية فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات ورفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل حرفية واجتهاد، حاثاً في الوقت نفسه جميع الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل المواد الدراسية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
03:16 PM

الشرقية.. 1819 مدرسة تواصل تسليم أولياء أمور الطلاب المقررات الدراسية

في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة وسط إجراءات احترازية ووقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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يواصل تعليم الشرقية تسليم أولياء أمور الطلاب والطالبات المقررات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية في جميع مدارس مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وسط إجراءات احترازية ووقائية، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد القادم عبر منصات التعليم الإلكترونية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وجهت جميع قائدي وقائدات المدارس بالتواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات لاستلام المقررات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية، مبينًا أن عدد الطلاب والطالبات الذين سينضمون للدراسة عن بعد في المنطقة الشرقية 428 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس التعلمية في المنطقة البالغ عددها 1819 مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأضاف أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ناقشت جميع التوجيهات الفنية والتقنية فيما يخص هذه المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات ورفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل حرفية واجتهاد، حاثاً في الوقت نفسه جميع الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل المواد الدراسية.

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