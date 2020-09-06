النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

اكتمال الاستعدادات لعقد قمة "تواصل العمال L20" بمجموعة العشرين.. غدًا بالرياض

ستناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل

أعلنت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها غدًا بالعاصمة الرياض؛ عن اكتمال جميع الترتيبات والاستعدادات لاستضافة المشاركين؛ حيث تشهد القمة مشاركة ممثلي العمال والمنظمات الدولية "افتراضيًّا".

وأشاد رئيس مجموعة تواصل العمال ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد، بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة من أجل إنجاح القمة التي تنعقد في هذه الظروف الاستثنائية، منوهًا بدورها في إنهاء جميع الترتيبات الفنية والإدارية والتنظيمية لإنجاح القمة التي يأتي انعقادها على هامش رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20 هذا العام.

وأوضح "الجريد" أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل، يسهم في تقديم توصيات لمجموعة G20 تختص بالشأن العمالي وحقوق العمال؛ مبينًا أن المجموعة قد ركزت ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مواكبة أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام؛ حيث وضعت مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم.

وتضم قائمة المتحدثين: المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلي الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين؛ فيما يشارك على المستوى العربي والإقليمي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، وسيشارك من المملكة أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية وعدد من ممثلي اللجان العمالية بالمملكة.

يُذكر أنه من المقرر أن يقام مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة تواصل العمال 20؛ إذ سيكون بإمكان الزملاء الإعلاميين إرسالُ أسئلتهم عن القمة عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة snc@snc.org.sa.

قمة مجموعة العشرين بالرياض تواصل العمال L20

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اكتمال الاستعدادات لعقد قمة "تواصل العمال L20" بمجموعة العشرين.. غدًا بالرياض
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها غدًا بالعاصمة الرياض؛ عن اكتمال جميع الترتيبات والاستعدادات لاستضافة المشاركين؛ حيث تشهد القمة مشاركة ممثلي العمال والمنظمات الدولية "افتراضيًّا".

وأشاد رئيس مجموعة تواصل العمال ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد، بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة من أجل إنجاح القمة التي تنعقد في هذه الظروف الاستثنائية، منوهًا بدورها في إنهاء جميع الترتيبات الفنية والإدارية والتنظيمية لإنجاح القمة التي يأتي انعقادها على هامش رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20 هذا العام.

وأوضح "الجريد" أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل، يسهم في تقديم توصيات لمجموعة G20 تختص بالشأن العمالي وحقوق العمال؛ مبينًا أن المجموعة قد ركزت ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مواكبة أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام؛ حيث وضعت مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم.

وتضم قائمة المتحدثين: المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلي الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين؛ فيما يشارك على المستوى العربي والإقليمي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، وسيشارك من المملكة أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية وعدد من ممثلي اللجان العمالية بالمملكة.

يُذكر أنه من المقرر أن يقام مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة تواصل العمال 20؛ إذ سيكون بإمكان الزملاء الإعلاميين إرسالُ أسئلتهم عن القمة عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة snc@snc.org.sa.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
01:18 PM

اكتمال الاستعدادات لعقد قمة "تواصل العمال L20" بمجموعة العشرين.. غدًا بالرياض

ستناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,005

أعلنت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها غدًا بالعاصمة الرياض؛ عن اكتمال جميع الترتيبات والاستعدادات لاستضافة المشاركين؛ حيث تشهد القمة مشاركة ممثلي العمال والمنظمات الدولية "افتراضيًّا".

وأشاد رئيس مجموعة تواصل العمال ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد، بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة من أجل إنجاح القمة التي تنعقد في هذه الظروف الاستثنائية، منوهًا بدورها في إنهاء جميع الترتيبات الفنية والإدارية والتنظيمية لإنجاح القمة التي يأتي انعقادها على هامش رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20 هذا العام.

وأوضح "الجريد" أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل، يسهم في تقديم توصيات لمجموعة G20 تختص بالشأن العمالي وحقوق العمال؛ مبينًا أن المجموعة قد ركزت ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مواكبة أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام؛ حيث وضعت مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم.

وتضم قائمة المتحدثين: المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلي الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين؛ فيما يشارك على المستوى العربي والإقليمي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، وسيشارك من المملكة أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية وعدد من ممثلي اللجان العمالية بالمملكة.

يُذكر أنه من المقرر أن يقام مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة تواصل العمال 20؛ إذ سيكون بإمكان الزملاء الإعلاميين إرسالُ أسئلتهم عن القمة عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة snc@snc.org.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة