اكتمال الاستعدادات لعقد قمة "تواصل العمال L20" بمجموعة العشرين.. غدًا بالرياض

ستناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل

أعلنت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها غدًا بالعاصمة الرياض؛ عن اكتمال جميع الترتيبات والاستعدادات لاستضافة المشاركين؛ حيث تشهد القمة مشاركة ممثلي العمال والمنظمات الدولية "افتراضيًّا".

وأشاد رئيس مجموعة تواصل العمال ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد، بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة من أجل إنجاح القمة التي تنعقد في هذه الظروف الاستثنائية، منوهًا بدورها في إنهاء جميع الترتيبات الفنية والإدارية والتنظيمية لإنجاح القمة التي يأتي انعقادها على هامش رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20 هذا العام.

وأوضح "الجريد" أن القمة ستناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في معالجة قضايا العمال المهمة بشكل شامل، يسهم في تقديم توصيات لمجموعة G20 تختص بالشأن العمالي وحقوق العمال؛ مبينًا أن المجموعة قد ركزت ضمن أولوياتها الرئيسية للقمة على مواكبة أهداف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام؛ حيث وضعت مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم.

وتضم قائمة المتحدثين: المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، ورؤساء وممثلي الاتحادات العمالية الدولية في مجموعة العشرين؛ فيما يشارك على المستوى العربي والإقليمي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز بن علي المطيري ورؤساء الاتحادات العمالية العربية والخليجية، وسيشارك من المملكة أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية وعدد من ممثلي اللجان العمالية بالمملكة.

يُذكر أنه من المقرر أن يقام مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة تواصل العمال 20؛ إذ سيكون بإمكان الزملاء الإعلاميين إرسالُ أسئلتهم عن القمة عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة snc@snc.org.sa.