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الأفلاج.. طلاب الأول الابتدائي يقدمون الإذاعة الصباحية في أسبوعهم التمهيدي

في إشارة لنجاح البرامج التربوية والترفيهية خلال أسبوع التهيئة

لأول مرة في الأفلاج، نفّذ طلاب الصف الأول الابتدائي إذاعة بالطابور الصباحي أمام زملائهم في الأسبوع التمهيدي.

ونجحت التهيئة المتميزة التي قامت بها مدرسة ابن كثير الابتدائية في الأفلاج خلال الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، في قيام مجموعة من الطلاب الجدد اليوم الخميس، بتقديم إذاعة مدرسية خلال الطابور الصباحي.

وقال المرشد الطلابي بالمدرسة والمشرف على الإذاعة ناجي الحقباني: إنه بتوجيهات ومتابعة من قائد المدرسة سطام بن محمد الحقباني، وبمساعدة الزملاء المعلمين نفّذت المدرسة العديد من البرامج التربوية والترفيهية خلال أسبوع التهيئة، كان لها الأثر في الاستقرار النفسي في نقل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي من بيئة البيت إلى البيئة الجديدة "المدرسة"؛ حيث استطاع عدد من طلاب الصف الأول تقديم إذاعة مدرسية أمام زملائهم في الطابور الصباحي اليوم الخميس.

وتابع الحقباني: رسمت المدرسة في استراتيجياتها العمل على العديد من البرامج التربوية والتوعوية؛ لتحقيق تطلعات الوزارة، وغرس القيم في نفوس النشء؛ لتخريج جيل محب لدينه ووطنه وقيادته؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن برامج المدرسة التي تقدّمها تهدف في مجملها إلى التماشي مع رؤية الوطن 2030.

واختتم مثمناً لمدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة حسن توجيهه وتعاونه اللامحدود للنهوض بمستوى التعليم وتحسين مخرجاته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج.. طلاب الأول الابتدائي يقدمون الإذاعة الصباحية في أسبوعهم التمهيدي
سبق

لأول مرة في الأفلاج، نفّذ طلاب الصف الأول الابتدائي إذاعة بالطابور الصباحي أمام زملائهم في الأسبوع التمهيدي.

ونجحت التهيئة المتميزة التي قامت بها مدرسة ابن كثير الابتدائية في الأفلاج خلال الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، في قيام مجموعة من الطلاب الجدد اليوم الخميس، بتقديم إذاعة مدرسية خلال الطابور الصباحي.

وقال المرشد الطلابي بالمدرسة والمشرف على الإذاعة ناجي الحقباني: إنه بتوجيهات ومتابعة من قائد المدرسة سطام بن محمد الحقباني، وبمساعدة الزملاء المعلمين نفّذت المدرسة العديد من البرامج التربوية والترفيهية خلال أسبوع التهيئة، كان لها الأثر في الاستقرار النفسي في نقل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي من بيئة البيت إلى البيئة الجديدة "المدرسة"؛ حيث استطاع عدد من طلاب الصف الأول تقديم إذاعة مدرسية أمام زملائهم في الطابور الصباحي اليوم الخميس.

وتابع الحقباني: رسمت المدرسة في استراتيجياتها العمل على العديد من البرامج التربوية والتوعوية؛ لتحقيق تطلعات الوزارة، وغرس القيم في نفوس النشء؛ لتخريج جيل محب لدينه ووطنه وقيادته؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن برامج المدرسة التي تقدّمها تهدف في مجملها إلى التماشي مع رؤية الوطن 2030.

واختتم مثمناً لمدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة حسن توجيهه وتعاونه اللامحدود للنهوض بمستوى التعليم وتحسين مخرجاته.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:01 PM

الأفلاج.. طلاب الأول الابتدائي يقدمون الإذاعة الصباحية في أسبوعهم التمهيدي

في إشارة لنجاح البرامج التربوية والترفيهية خلال أسبوع التهيئة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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لأول مرة في الأفلاج، نفّذ طلاب الصف الأول الابتدائي إذاعة بالطابور الصباحي أمام زملائهم في الأسبوع التمهيدي.

ونجحت التهيئة المتميزة التي قامت بها مدرسة ابن كثير الابتدائية في الأفلاج خلال الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، في قيام مجموعة من الطلاب الجدد اليوم الخميس، بتقديم إذاعة مدرسية خلال الطابور الصباحي.

وقال المرشد الطلابي بالمدرسة والمشرف على الإذاعة ناجي الحقباني: إنه بتوجيهات ومتابعة من قائد المدرسة سطام بن محمد الحقباني، وبمساعدة الزملاء المعلمين نفّذت المدرسة العديد من البرامج التربوية والترفيهية خلال أسبوع التهيئة، كان لها الأثر في الاستقرار النفسي في نقل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي من بيئة البيت إلى البيئة الجديدة "المدرسة"؛ حيث استطاع عدد من طلاب الصف الأول تقديم إذاعة مدرسية أمام زملائهم في الطابور الصباحي اليوم الخميس.

وتابع الحقباني: رسمت المدرسة في استراتيجياتها العمل على العديد من البرامج التربوية والتوعوية؛ لتحقيق تطلعات الوزارة، وغرس القيم في نفوس النشء؛ لتخريج جيل محب لدينه ووطنه وقيادته؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن برامج المدرسة التي تقدّمها تهدف في مجملها إلى التماشي مع رؤية الوطن 2030.

واختتم مثمناً لمدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة حسن توجيهه وتعاونه اللامحدود للنهوض بمستوى التعليم وتحسين مخرجاته.

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