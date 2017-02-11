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إمارة نجران تستدعي شيخ قبيلة اعتمد مخططاً للأراضي ودعا للتواصل معه

أخذت عليه تعهدًا بعدم استلام أي طلب.. وقالت: لم يُدرج في منصة سكني للآن

استدعت إمارة منطقة نجران، أحد مشايخ القبائل بالمنطقة، بعد أن أعلن اعتماد مخطط بإحدى المحافظات، ودعا الراغبين في الحصول على أرض إلى التواصل معه، ليتمكن من إنزال اسمه بالمخطط والحصول على أرض وقرض للموظفين وأرض ومنزل لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الإمارة أنها أبلغت شيخ القبيلة بأن ذلك يشكل مخالفة صريحة، وأخذت عليه تعهدًا بعدم استلام أي طلب من أي مواطن، وفي حال قيامه بذلك سيكون عرضة للعقوبة التي يقرها النظام.

وبينت الإمارة أنها استدعت الشيخ بعد أن تلقت من فرع وزارة الإسكان ما يفيد بعدم صحة مضمون الرسالة، وأن المخطط المشار إليه في الرسالة لم يُدرج في منصة "سكني" حتى الآن، مبينة أن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة.

إمارة منطقة نجران مشايخ القبائل بالمنطقة مستفيدي الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إمارة نجران تستدعي شيخ قبيلة اعتمد مخططاً للأراضي ودعا للتواصل معه
سبق

استدعت إمارة منطقة نجران، أحد مشايخ القبائل بالمنطقة، بعد أن أعلن اعتماد مخطط بإحدى المحافظات، ودعا الراغبين في الحصول على أرض إلى التواصل معه، ليتمكن من إنزال اسمه بالمخطط والحصول على أرض وقرض للموظفين وأرض ومنزل لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الإمارة أنها أبلغت شيخ القبيلة بأن ذلك يشكل مخالفة صريحة، وأخذت عليه تعهدًا بعدم استلام أي طلب من أي مواطن، وفي حال قيامه بذلك سيكون عرضة للعقوبة التي يقرها النظام.

وبينت الإمارة أنها استدعت الشيخ بعد أن تلقت من فرع وزارة الإسكان ما يفيد بعدم صحة مضمون الرسالة، وأن المخطط المشار إليه في الرسالة لم يُدرج في منصة "سكني" حتى الآن، مبينة أن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:21 PM

إمارة نجران تستدعي شيخ قبيلة اعتمد مخططاً للأراضي ودعا للتواصل معه

أخذت عليه تعهدًا بعدم استلام أي طلب.. وقالت: لم يُدرج في منصة سكني للآن

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هادي آل كليب - نجران
0
1,906

استدعت إمارة منطقة نجران، أحد مشايخ القبائل بالمنطقة، بعد أن أعلن اعتماد مخطط بإحدى المحافظات، ودعا الراغبين في الحصول على أرض إلى التواصل معه، ليتمكن من إنزال اسمه بالمخطط والحصول على أرض وقرض للموظفين وأرض ومنزل لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الإمارة أنها أبلغت شيخ القبيلة بأن ذلك يشكل مخالفة صريحة، وأخذت عليه تعهدًا بعدم استلام أي طلب من أي مواطن، وفي حال قيامه بذلك سيكون عرضة للعقوبة التي يقرها النظام.

وبينت الإمارة أنها استدعت الشيخ بعد أن تلقت من فرع وزارة الإسكان ما يفيد بعدم صحة مضمون الرسالة، وأن المخطط المشار إليه في الرسالة لم يُدرج في منصة "سكني" حتى الآن، مبينة أن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة.

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