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"بلينكن" يحذر إيران من نفاد الوقت أمامها للامتثال للاتفاق النووي

غداة إعلان "الطاقة الذرية" امتلاكها 10 كجم من اليورانيوم المخصب

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحافي بألمانيا: "لن أحدد موعدًا لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال للاتفاق النووي، لا تعود بالفوائد التي حققها"، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس أن إيران تمتلك 10 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن" يحذر إيران من نفاد الوقت أمامها للامتثال للاتفاق النووي
سبق

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحافي بألمانيا: "لن أحدد موعدًا لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال للاتفاق النووي، لا تعود بالفوائد التي حققها"، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس أن إيران تمتلك 10 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
09:39 PM

"بلينكن" يحذر إيران من نفاد الوقت أمامها للامتثال للاتفاق النووي

غداة إعلان "الطاقة الذرية" امتلاكها 10 كجم من اليورانيوم المخصب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحافي بألمانيا: "لن أحدد موعدًا لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال للاتفاق النووي، لا تعود بالفوائد التي حققها"، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس أن إيران تمتلك 10 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة.

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