مجمع الملك سلمان العالمي يحتفي باللغة العربية في نيويورك

بمشاركة كبار مسؤولي الأمم المتحدة

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ينظم "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" فعالية أُممية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، يوم الاثنين المقبل، في مدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية.



وجاءت هذه الفعالية بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في منظمة الأمم المتحدة، بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وبمشاركة رئيس الجمعية العامة السادسة والسبعين للأمم المتحدة عبدالله شاهد، ونائب الأمين العام الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، و المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة السفير أسامة محمود عبدالخالق، والمندوب الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين محمد بحر العلوم، و المندوب الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة داتو سيد محمد حسرين عيديد، والسفير محمد أبوشهاب القائم بالأعمال ونائب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى حضور وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.



وتهدف الفعالية إلى إبراز الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، وترسيخ هويتها في العالم، وتمتين الإسهام الفاعل للغة العربية في المنظمات الدولية، وستشهد الفعالية مشاركات متنوعة لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، كما ستتضمّن عدة جلسات حوارية، منها جلسة أولى بعنوان: اللغة العربية والتواصل الحضاري في الأمم المتحدة، يُديرها الأمين العام المكلف للمجمع الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي، ويشارك فيها المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من رؤساء وممثلي الوفود الدائمة في الأمم المتحدة من مصر والإمارات والعراق وماليزيا.



وستتناول الجلسة النقاشية الثانية موضوع اللغة العربية والتواصل الحضاري من خلال اللغة والترجمة والفن، بمشاركة كل من الأكاديمية والكاتبة الدكتورة فوزية أبو خالد، والدكتور محمد علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، والدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، والدكتورة سمية السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة العمارة والتصميم، والأستاذ سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، ويدير النقاش الدكتور فوزي عبدالغني بخاري الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية.



كما تتضمن الفعالية جلسة ثالثة بعنوان "برامج عمل ومبادرات لتعزيز اللغة العربية في الأمم المتحدة"، يشارك فيها كل من الأستاذ الدكتور سلمان العاني، الرئيس الفخري لبرامج الدراسات العربية بالولايات المتحدة وأستاذ اللغويات العربية بجامعة إنديانا، والدكتور حاتم الزهراني مستشار وكالة العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، والدكتور خلف الحربي، أستاذ اللغويات التطبيقية المساعد بجامعة القصيم، والدكتورة إيمان رمضان أستاذ اللغويات بقسم لغات وثقافات الشرق الأوسط بجامعة إنديانا، ويدير الجلسة الأستاذ الدكتور محمود عبدالله المحمود مستشار المجمع.



وسيُقام على هامش الاحتفالية، عدد من الفعاليات والأنشطة الأخرى، منها معرض توثيقي يستعرض بعض المشاريع العلمية الدولية "لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية" المرتبط بمجمع الملك سلمان العالمي، ومن ذلك حضور اللغة العربية في العالم وفي المنظمات الدولية.