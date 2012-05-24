"الصحة" تؤكد أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا

أكدت "الصحة" ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية؛ مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1157) حالة مؤكدة، وتعافي (987) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9130) حالة منها (1334) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (442071) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (425677) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7264) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).