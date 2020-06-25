34 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.678

إجمالي الإصابات يصل لـ 239.706

سجلت إيطاليا، اليوم (الخميس)، 34 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مقابل 30 حالة في الإحصائية اليومية المنشورة أمس.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بلغ عدد الضحايا 34.678 شخصًا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت الهيئة إلى أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 296 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 239.706.