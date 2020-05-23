القيادة تهنّئ رئيس إرتريا بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنّيات للشعب الصديق بالتقدُّم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهده المناسبة، للرئيس إسياس أفورقي.



وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.