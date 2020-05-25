أمير المدينة المنورة يطمئن على صحة مدير إدارة الدوريات بالمنطقة

شقيقه: الأمير يتابع حالته منذ إصابته في حادثة إطلاق النار مع أحد الجناة

اطمأن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الحالة الصحية لمدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العقيد عبدالله الغامدي، التي شهدت تحسناً كبيراً بفضل الله.



جاء ذلك خلال اتصاله هاتفياً بشقيقه خضر الغامدي، متمنياً أن يمن الله عليه بالشفاء وتمام الصحة والعافية .



وقدّم الأمير التهاني لأبنائه وأسرته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه عبّر خضر الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على اتصاله للاطمئنان على صحة شقيقه، وعلى اهتمامه ومتابعته لحالته منذ إصابته في حادثة تبادل إطلاق النار مع أحد الجناة بالمدينة المنورة.