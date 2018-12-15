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"تعليم الرياض" ينفذ المرحلة الثالثة من أولمبياد موهوبات المرحلة الابتدائية

نفَّذتْ إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المرحلة الثالثة من مُبادرة أولمبياد موهوبات الرِّياض للمشاريع العلمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية "افرض /جرِّب/ استنتج" استكمالاً للخطة الزمنية العامة لهذه المبادرة.

وذكرت مديرة إدارة الموهوبات في الرِّياض، الدكتورة مها فلاتة، أنَّ الهدف من هذه المُبادرة تأصيل منهجية التفكير العلمي لدى الطالبات الموهوبات في سنّ مبكرة لتكون سلوكاً مقترناً بحياتهن ومعزِّزاً لقدراتهن الفكرية والمهارية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ إنتاج المعارف من خلال الدراسات والأبحاث التجريبية المُقدَّمة.

وتابعت: تتجلى القيمة النوعية للمُبادرة في الإعداد المُبكر للطالبات الموهوبات وحثهنّ على المُشاركة في المُسابقات والمحافل المحلية والعالمية إلى جانب تمكين معلمات الطالبات الموهوبات في هذه المرحلة من تنفيذ برامج المشاريع العلمية في مدارسهن بمهنية واحترافية عالية.

وأوضحت مشرفة الموهوبات، نادية محمد الخيَّاط، أنَّ عمر هذه المُبادرة ثلاثة أعوام، وهي تدخل الآن عامها الختامي، حيث طبقت ميدانيّاً ودرست نتائجها لتمكين مشرفات ومعلمات المدارس من تنفيذها وتأهيل الطالبات للمشاركة في الأولمبياد والمحافل الدولية والمحلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية .

تعليم الرياض أولمبياد موهوبات الرِّياض المرحلة الابتدائية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الرياض" ينفذ المرحلة الثالثة من أولمبياد موهوبات المرحلة الابتدائية
سبق

نفَّذتْ إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المرحلة الثالثة من مُبادرة أولمبياد موهوبات الرِّياض للمشاريع العلمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية "افرض /جرِّب/ استنتج" استكمالاً للخطة الزمنية العامة لهذه المبادرة.

وذكرت مديرة إدارة الموهوبات في الرِّياض، الدكتورة مها فلاتة، أنَّ الهدف من هذه المُبادرة تأصيل منهجية التفكير العلمي لدى الطالبات الموهوبات في سنّ مبكرة لتكون سلوكاً مقترناً بحياتهن ومعزِّزاً لقدراتهن الفكرية والمهارية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ إنتاج المعارف من خلال الدراسات والأبحاث التجريبية المُقدَّمة.

وتابعت: تتجلى القيمة النوعية للمُبادرة في الإعداد المُبكر للطالبات الموهوبات وحثهنّ على المُشاركة في المُسابقات والمحافل المحلية والعالمية إلى جانب تمكين معلمات الطالبات الموهوبات في هذه المرحلة من تنفيذ برامج المشاريع العلمية في مدارسهن بمهنية واحترافية عالية.

وأوضحت مشرفة الموهوبات، نادية محمد الخيَّاط، أنَّ عمر هذه المُبادرة ثلاثة أعوام، وهي تدخل الآن عامها الختامي، حيث طبقت ميدانيّاً ودرست نتائجها لتمكين مشرفات ومعلمات المدارس من تنفيذها وتأهيل الطالبات للمشاركة في الأولمبياد والمحافل الدولية والمحلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية .

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
03:54 PM

"تعليم الرياض" ينفذ المرحلة الثالثة من أولمبياد موهوبات المرحلة الابتدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفَّذتْ إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المرحلة الثالثة من مُبادرة أولمبياد موهوبات الرِّياض للمشاريع العلمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية "افرض /جرِّب/ استنتج" استكمالاً للخطة الزمنية العامة لهذه المبادرة.

وذكرت مديرة إدارة الموهوبات في الرِّياض، الدكتورة مها فلاتة، أنَّ الهدف من هذه المُبادرة تأصيل منهجية التفكير العلمي لدى الطالبات الموهوبات في سنّ مبكرة لتكون سلوكاً مقترناً بحياتهن ومعزِّزاً لقدراتهن الفكرية والمهارية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ إنتاج المعارف من خلال الدراسات والأبحاث التجريبية المُقدَّمة.

وتابعت: تتجلى القيمة النوعية للمُبادرة في الإعداد المُبكر للطالبات الموهوبات وحثهنّ على المُشاركة في المُسابقات والمحافل المحلية والعالمية إلى جانب تمكين معلمات الطالبات الموهوبات في هذه المرحلة من تنفيذ برامج المشاريع العلمية في مدارسهن بمهنية واحترافية عالية.

وأوضحت مشرفة الموهوبات، نادية محمد الخيَّاط، أنَّ عمر هذه المُبادرة ثلاثة أعوام، وهي تدخل الآن عامها الختامي، حيث طبقت ميدانيّاً ودرست نتائجها لتمكين مشرفات ومعلمات المدارس من تنفيذها وتأهيل الطالبات للمشاركة في الأولمبياد والمحافل الدولية والمحلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية .

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