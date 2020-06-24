النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267

مستشفى العارضة ينقذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً وتهتكاً بالأمعاء الدقيقة

تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان من إنقاذ حياة مصاب بإصابة شديدة بالبطن، وذلك باستئصال نحو 150 سم من الأمعاء شديدة التهتك، ومن ثم توصيل الأمعاء وإصلاح التهتكات في أكثر من خمسة مواضع وتوصيل القولون.

وكان المريض قد تم إدخاله لغرفة العمليات لاستكشاف البطن حيث تبين وجود نزيف حاد وتهتك بالأمعاء الدقيقة والقولون إضافة لتهتك بالشرايين المعوية.

وتكللت العملية التي استغرقت خمس ساعات بالنجاح ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة، حيث تماثل للشفاء، ولا يعاني من أي مشاكل هضمية.

فريق طبي مستشفى العارضة العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى العارضة ينقذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً وتهتكاً بالأمعاء الدقيقة
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان من إنقاذ حياة مصاب بإصابة شديدة بالبطن، وذلك باستئصال نحو 150 سم من الأمعاء شديدة التهتك، ومن ثم توصيل الأمعاء وإصلاح التهتكات في أكثر من خمسة مواضع وتوصيل القولون.

وكان المريض قد تم إدخاله لغرفة العمليات لاستكشاف البطن حيث تبين وجود نزيف حاد وتهتك بالأمعاء الدقيقة والقولون إضافة لتهتك بالشرايين المعوية.

وتكللت العملية التي استغرقت خمس ساعات بالنجاح ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة، حيث تماثل للشفاء، ولا يعاني من أي مشاكل هضمية.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:09 PM

مستشفى العارضة ينقذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً وتهتكاً بالأمعاء الدقيقة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
547

تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان من إنقاذ حياة مصاب بإصابة شديدة بالبطن، وذلك باستئصال نحو 150 سم من الأمعاء شديدة التهتك، ومن ثم توصيل الأمعاء وإصلاح التهتكات في أكثر من خمسة مواضع وتوصيل القولون.

وكان المريض قد تم إدخاله لغرفة العمليات لاستكشاف البطن حيث تبين وجود نزيف حاد وتهتك بالأمعاء الدقيقة والقولون إضافة لتهتك بالشرايين المعوية.

وتكللت العملية التي استغرقت خمس ساعات بالنجاح ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة، حيث تماثل للشفاء، ولا يعاني من أي مشاكل هضمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,292
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,521

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة