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370 نزيلاً ونزيلة يشاركون في فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

في الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وشقراء

نظمت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في المحافظات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضيين، مجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك، بحضور 370 نزيلاً ونزيلة من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخل مراكز الإيواء، ومشاركة العديد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة .

كانت أولى هذه الفعاليات في مركزي التأهيل الشامل للذكور بالخرج، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالرياض، يوسف السيالي، ومحافظ المنطقة، مساعد الماضي، لتأهيل الذكور بوادي الدواسر، بحضور محافظ المنطقة، عبدالله المبارك.

واحتوت الفعاليات على بعض الكلمات الترحيبية والتعريفية للمسؤولين والمشاهد المسرحية والفقرات المنوعة وتكريم الجهات المشاركة والراعية وأبرز الشخصيات.

كما نظم مركزا التأهيل الشامل للذكور والإناث بالمجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام عددًا من العروض المرئية والأركان الترفيهية بأسواق المجمعة مول، بالإضافة إلى تقديم محاضرة تثقيفية داخل المركز عن أبرز المستجدات في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، تخللها توزيع البروشورات التوعوية والهدايا على الحضور.

واستعرض مركزا التأهيل الشامل للإناث بالخرج وشقراء في احتفالاتهما التي أقيمت بهذه المناسبة مجموعة من إنجازات المراكز وأبرز إبداعات ومنتجات ذوات الإعاقة من نزيلاتها، بحضور بعض المهتمات بالجانب الاجتماعي في المحافظتين وأهالي النزيلات الذين شاركوا في جميع الفعاليات المقامة، والتي تهدف في مجملها إلى تعريف أفراد المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة ودور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، ليصبحوا أعضاء منتجين ويساهموا في دفع عملية التنمية كغيرهم من أفراد المجتمع .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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370 نزيلاً ونزيلة يشاركون في فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة
سبق

نظمت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في المحافظات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضيين، مجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك، بحضور 370 نزيلاً ونزيلة من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخل مراكز الإيواء، ومشاركة العديد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة .

كانت أولى هذه الفعاليات في مركزي التأهيل الشامل للذكور بالخرج، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالرياض، يوسف السيالي، ومحافظ المنطقة، مساعد الماضي، لتأهيل الذكور بوادي الدواسر، بحضور محافظ المنطقة، عبدالله المبارك.

واحتوت الفعاليات على بعض الكلمات الترحيبية والتعريفية للمسؤولين والمشاهد المسرحية والفقرات المنوعة وتكريم الجهات المشاركة والراعية وأبرز الشخصيات.

كما نظم مركزا التأهيل الشامل للذكور والإناث بالمجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام عددًا من العروض المرئية والأركان الترفيهية بأسواق المجمعة مول، بالإضافة إلى تقديم محاضرة تثقيفية داخل المركز عن أبرز المستجدات في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، تخللها توزيع البروشورات التوعوية والهدايا على الحضور.

واستعرض مركزا التأهيل الشامل للإناث بالخرج وشقراء في احتفالاتهما التي أقيمت بهذه المناسبة مجموعة من إنجازات المراكز وأبرز إبداعات ومنتجات ذوات الإعاقة من نزيلاتها، بحضور بعض المهتمات بالجانب الاجتماعي في المحافظتين وأهالي النزيلات الذين شاركوا في جميع الفعاليات المقامة، والتي تهدف في مجملها إلى تعريف أفراد المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة ودور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، ليصبحوا أعضاء منتجين ويساهموا في دفع عملية التنمية كغيرهم من أفراد المجتمع .

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
05:45 PM

370 نزيلاً ونزيلة يشاركون في فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

في الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وشقراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في المحافظات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضيين، مجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك، بحضور 370 نزيلاً ونزيلة من ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية داخل مراكز الإيواء، ومشاركة العديد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة .

كانت أولى هذه الفعاليات في مركزي التأهيل الشامل للذكور بالخرج، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالرياض، يوسف السيالي، ومحافظ المنطقة، مساعد الماضي، لتأهيل الذكور بوادي الدواسر، بحضور محافظ المنطقة، عبدالله المبارك.

واحتوت الفعاليات على بعض الكلمات الترحيبية والتعريفية للمسؤولين والمشاهد المسرحية والفقرات المنوعة وتكريم الجهات المشاركة والراعية وأبرز الشخصيات.

كما نظم مركزا التأهيل الشامل للذكور والإناث بالمجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام عددًا من العروض المرئية والأركان الترفيهية بأسواق المجمعة مول، بالإضافة إلى تقديم محاضرة تثقيفية داخل المركز عن أبرز المستجدات في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، تخللها توزيع البروشورات التوعوية والهدايا على الحضور.

واستعرض مركزا التأهيل الشامل للإناث بالخرج وشقراء في احتفالاتهما التي أقيمت بهذه المناسبة مجموعة من إنجازات المراكز وأبرز إبداعات ومنتجات ذوات الإعاقة من نزيلاتها، بحضور بعض المهتمات بالجانب الاجتماعي في المحافظتين وأهالي النزيلات الذين شاركوا في جميع الفعاليات المقامة، والتي تهدف في مجملها إلى تعريف أفراد المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة ودور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، ليصبحوا أعضاء منتجين ويساهموا في دفع عملية التنمية كغيرهم من أفراد المجتمع .

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