النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

تشكيلات رعدية لنهاية الأسبوع.. غيوم وغبار بالرياض والأجواء تتأرجح هنا

طقس حار في أغلب المناطق يبقى أكثر اعتدالاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية

يتأثر جنوب المملكة، اليوم الإثنين، بحالة ضعيفة من عدم استقرار جوي، وتكاثر للغيوم المتوسطة والعالية فوق منطقة الربع الخالي ومنطقة الرياض والمناطق الجنوبية الغربية؛ حيث تهطل زخات رعدية خفيفة ومتفرقة من المطر تشمل العاصمة الرياض ظهراً وعصراً، تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وتستمر التشكيلات الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية طيلة الأسبوع الحالي، بحسب موقع طقس العرب، تتسع رقعتها يوم الأربعاء لتطول مرتفعات الباحة ومرتفعات جنوب مكة المكرّمة والطائف، قبل أن تتراجع يوم الخميس وتنحسر وتقتصر على مرتفعات جازان وعسير.

ويستمر الطقس حاراً في أغلب المناطق يوم الإثنين، بينما يبقى الطقس أكثر اعتدالاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تشكيلات رعدية لنهاية الأسبوع.. غيوم وغبار بالرياض والأجواء تتأرجح هنا
سبق

يتأثر جنوب المملكة، اليوم الإثنين، بحالة ضعيفة من عدم استقرار جوي، وتكاثر للغيوم المتوسطة والعالية فوق منطقة الربع الخالي ومنطقة الرياض والمناطق الجنوبية الغربية؛ حيث تهطل زخات رعدية خفيفة ومتفرقة من المطر تشمل العاصمة الرياض ظهراً وعصراً، تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وتستمر التشكيلات الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية طيلة الأسبوع الحالي، بحسب موقع طقس العرب، تتسع رقعتها يوم الأربعاء لتطول مرتفعات الباحة ومرتفعات جنوب مكة المكرّمة والطائف، قبل أن تتراجع يوم الخميس وتنحسر وتقتصر على مرتفعات جازان وعسير.

ويستمر الطقس حاراً في أغلب المناطق يوم الإثنين، بينما يبقى الطقس أكثر اعتدالاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
10:00 AM

تشكيلات رعدية لنهاية الأسبوع.. غيوم وغبار بالرياض والأجواء تتأرجح هنا

طقس حار في أغلب المناطق يبقى أكثر اعتدالاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
249

يتأثر جنوب المملكة، اليوم الإثنين، بحالة ضعيفة من عدم استقرار جوي، وتكاثر للغيوم المتوسطة والعالية فوق منطقة الربع الخالي ومنطقة الرياض والمناطق الجنوبية الغربية؛ حيث تهطل زخات رعدية خفيفة ومتفرقة من المطر تشمل العاصمة الرياض ظهراً وعصراً، تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وتستمر التشكيلات الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية طيلة الأسبوع الحالي، بحسب موقع طقس العرب، تتسع رقعتها يوم الأربعاء لتطول مرتفعات الباحة ومرتفعات جنوب مكة المكرّمة والطائف، قبل أن تتراجع يوم الخميس وتنحسر وتقتصر على مرتفعات جازان وعسير.

ويستمر الطقس حاراً في أغلب المناطق يوم الإثنين، بينما يبقى الطقس أكثر اعتدالاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,355
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,088

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة