وقال الحساب عبر "تويتر": تصل عقوبة التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة، إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ويمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن.

حذّرت وزارة الداخلية عبر تطبيق "كلنا أمن" من التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة؛ مؤكدة أنها جريمة تستوجب الغرامة والسجن.

"كلنا أمن": التهديد والابتزاز بالدخول غير المشروع للبيانات الخاصة جريمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-01 حذّرت وزارة الداخلية عبر تطبيق "كلنا أمن" من التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة؛ مؤكدة أنها جريمة تستوجب الغرامة والسجن. وقال الحساب عبر "تويتر": تصل عقوبة التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة، إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ويمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 10:16 AM

"كلنا أمن": التهديد والابتزاز بالدخول غير المشروع للبيانات الخاصة جريمة تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة قدرها 500 ألف ريال





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حذّرت وزارة الداخلية عبر تطبيق "كلنا أمن" من التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة؛ مؤكدة أنها جريمة تستوجب الغرامة والسجن.

وقال الحساب عبر "تويتر": تصل عقوبة التهديد والابتزاز عبر الدخول غير المشروع للبيانات الخاصة، إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ويمكنك الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن.