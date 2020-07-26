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الباحة.. 851 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

أكد فرع الشؤون الإسلامية أهمية تطبيق جميع الاحترازات

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة نحو 851 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الفرع على جميع المسؤولين عن تلك الجوامع والمساجد، أهمية تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين، وتهيئتها بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين، فيما حدد الفرع موعد إقامة الصلاة عند الساعة 6:05 صباحاً بمشيئة الله تعالى.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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الباحة.. 851 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك
سبق

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة نحو 851 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الفرع على جميع المسؤولين عن تلك الجوامع والمساجد، أهمية تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين، وتهيئتها بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين، فيما حدد الفرع موعد إقامة الصلاة عند الساعة 6:05 صباحاً بمشيئة الله تعالى.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
01:12 PM

الباحة.. 851 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

أكد فرع الشؤون الإسلامية أهمية تطبيق جميع الاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة نحو 851 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الفرع على جميع المسؤولين عن تلك الجوامع والمساجد، أهمية تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين، وتهيئتها بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين، فيما حدد الفرع موعد إقامة الصلاة عند الساعة 6:05 صباحاً بمشيئة الله تعالى.

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