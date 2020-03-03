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"ابن لبدة" يبحث مع "سابك" فرص دعم زراعة "البن"

ناقش مع قيادات الشركة الدعم اللوجستي للمزارعين

زار محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية "سابك"؛ لبحث واستكشاف سبل التعاون المشترك بين الشركة ومحافظة الداير، في سبيل دعم زراعة البن وتنمية الزراعة والسياحة الريفية.

وعقد الوفد عدداً من اللقاءات والمباحثات التي تناولت مشاورات حول تعزيز دور شركة سابك المجتمعي، وفرص التوافق الممكنة لدعم الزراعة والسياحة الريفية بجبال محافظة الداير.

وناقش "ابن لبدة" مع قيادات شركة "سابك"؛ الدعم اللوجستي للمزارعين، وتقديم الدورات وتدريب المزارعين بما يدعم زراعة البن، وتمكين تدريب شباب الداير.

رافق المحافظ أثناء زيارته، عضو مجلس منطقة جازان الشيخ فرحان المالكي، ومدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح المالكي، ومدير مكتب خدمات الزراعة بمحافظة الداير المهندس سلمان المالكي، وسارة المالكي المهتمة بالسياحة والتنمية الريفية.

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"ابن لبدة" يبحث مع "سابك" فرص دعم زراعة "البن"
سبق

زار محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية "سابك"؛ لبحث واستكشاف سبل التعاون المشترك بين الشركة ومحافظة الداير، في سبيل دعم زراعة البن وتنمية الزراعة والسياحة الريفية.

وعقد الوفد عدداً من اللقاءات والمباحثات التي تناولت مشاورات حول تعزيز دور شركة سابك المجتمعي، وفرص التوافق الممكنة لدعم الزراعة والسياحة الريفية بجبال محافظة الداير.

وناقش "ابن لبدة" مع قيادات شركة "سابك"؛ الدعم اللوجستي للمزارعين، وتقديم الدورات وتدريب المزارعين بما يدعم زراعة البن، وتمكين تدريب شباب الداير.

رافق المحافظ أثناء زيارته، عضو مجلس منطقة جازان الشيخ فرحان المالكي، ومدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح المالكي، ومدير مكتب خدمات الزراعة بمحافظة الداير المهندس سلمان المالكي، وسارة المالكي المهتمة بالسياحة والتنمية الريفية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:54 PM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:00 AM

"ابن لبدة" يبحث مع "سابك" فرص دعم زراعة "البن"

ناقش مع قيادات الشركة الدعم اللوجستي للمزارعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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زار محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية "سابك"؛ لبحث واستكشاف سبل التعاون المشترك بين الشركة ومحافظة الداير، في سبيل دعم زراعة البن وتنمية الزراعة والسياحة الريفية.

وعقد الوفد عدداً من اللقاءات والمباحثات التي تناولت مشاورات حول تعزيز دور شركة سابك المجتمعي، وفرص التوافق الممكنة لدعم الزراعة والسياحة الريفية بجبال محافظة الداير.

وناقش "ابن لبدة" مع قيادات شركة "سابك"؛ الدعم اللوجستي للمزارعين، وتقديم الدورات وتدريب المزارعين بما يدعم زراعة البن، وتمكين تدريب شباب الداير.

رافق المحافظ أثناء زيارته، عضو مجلس منطقة جازان الشيخ فرحان المالكي، ومدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح المالكي، ومدير مكتب خدمات الزراعة بمحافظة الداير المهندس سلمان المالكي، وسارة المالكي المهتمة بالسياحة والتنمية الريفية.

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