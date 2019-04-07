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"الأراضي البيضاء": تطوير أرض خاضعة لرسوم الأراضي في الرياض مساحتها 711 ألف متر مربع

لمكافحة الممارسات الاحتكارية داخل النطاق العمراني

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان عن تطوير أرض خام من قبل مالكها كانت خاضعة للرسوم، بمساحة 711.878 مترًا مربعًا في مدينة الرياض، وقد تم اعتماد تخطيطها كاملًا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن من المتوقع جراء تطوير هذه الأرض توفير أكثر من 1200 قطعة أرض، مؤكداً استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة؛ حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهداف البرنامج المتمثل بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مشدداً في نفس الوقت على أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.

وأشار البرنامج إلى أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيًّا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك بالنفع أولاً على المواطنين، مبيّناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزءًا من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع أكثر من 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج: إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن؛ حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأراضي البيضاء": تطوير أرض خاضعة لرسوم الأراضي في الرياض مساحتها 711 ألف متر مربع
سبق

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان عن تطوير أرض خام من قبل مالكها كانت خاضعة للرسوم، بمساحة 711.878 مترًا مربعًا في مدينة الرياض، وقد تم اعتماد تخطيطها كاملًا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن من المتوقع جراء تطوير هذه الأرض توفير أكثر من 1200 قطعة أرض، مؤكداً استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة؛ حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهداف البرنامج المتمثل بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مشدداً في نفس الوقت على أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.

وأشار البرنامج إلى أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيًّا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك بالنفع أولاً على المواطنين، مبيّناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزءًا من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع أكثر من 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج: إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن؛ حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:15 PM

"الأراضي البيضاء": تطوير أرض خاضعة لرسوم الأراضي في الرياض مساحتها 711 ألف متر مربع

لمكافحة الممارسات الاحتكارية داخل النطاق العمراني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان عن تطوير أرض خام من قبل مالكها كانت خاضعة للرسوم، بمساحة 711.878 مترًا مربعًا في مدينة الرياض، وقد تم اعتماد تخطيطها كاملًا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن من المتوقع جراء تطوير هذه الأرض توفير أكثر من 1200 قطعة أرض، مؤكداً استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة؛ حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهداف البرنامج المتمثل بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مشدداً في نفس الوقت على أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.

وأشار البرنامج إلى أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائيًّا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك بالنفع أولاً على المواطنين، مبيّناً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزءًا من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع أكثر من 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج: إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن؛ حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.

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