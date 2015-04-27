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الندوة العالمية تشارك في اجتماع وزير التنمية الاجتماعيّة السوداني

ممثل مكتبها أكد على دعم السعودية للعمل التنموي والإنساني

شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ممثلاً في مديره محمد الحبر، في اجتماع وزير التنمية الاجتماعيّة بالسودان أحمد آدم بخيت مع المنظمات العربية والإسلامية الطوعية، والذي تناول خلاله أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة وأهمية الدور المنتظر من المؤسسات العاملة في السودان.

وتطرّقَ الاجتماع إلى المشاكل والتحديات التي تُواجه المنظمات، والتعقيدات التي تُصاحب عملها في البلاد، ومساعي الوزارة لإصلاح قانون تنظيم العمل الطوعيّ والإنسانيّ والخروج بقانونٍ "مرنٍ" يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة وضرورة الاتجاه إلى المشاريع التنموية والإنتاجية والتطلع إلى التعاون مع المنظمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعداده لتسهيل مهمّتها في خدمة المجتمع السودانيّ.

من جانبه، عرض مدير مكتب الندوة جهود المكتب في العمل الخيري ودعم المملكة حكومةً وشعباً للمشروعات التي تسهم في تنمية المجتمع.

وأكد استعداد المكتب وجاهزيته للمساهمة مع الوزارة في انجاح الاستراتيجية الرامية إلى الانتقال بالعمل الخيري نحو آفاق التنمية المستدامة.

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الندوة العالمية تشارك في اجتماع وزير التنمية الاجتماعيّة السوداني
سبق

شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ممثلاً في مديره محمد الحبر، في اجتماع وزير التنمية الاجتماعيّة بالسودان أحمد آدم بخيت مع المنظمات العربية والإسلامية الطوعية، والذي تناول خلاله أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة وأهمية الدور المنتظر من المؤسسات العاملة في السودان.

وتطرّقَ الاجتماع إلى المشاكل والتحديات التي تُواجه المنظمات، والتعقيدات التي تُصاحب عملها في البلاد، ومساعي الوزارة لإصلاح قانون تنظيم العمل الطوعيّ والإنسانيّ والخروج بقانونٍ "مرنٍ" يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة وضرورة الاتجاه إلى المشاريع التنموية والإنتاجية والتطلع إلى التعاون مع المنظمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعداده لتسهيل مهمّتها في خدمة المجتمع السودانيّ.

من جانبه، عرض مدير مكتب الندوة جهود المكتب في العمل الخيري ودعم المملكة حكومةً وشعباً للمشروعات التي تسهم في تنمية المجتمع.

وأكد استعداد المكتب وجاهزيته للمساهمة مع الوزارة في انجاح الاستراتيجية الرامية إلى الانتقال بالعمل الخيري نحو آفاق التنمية المستدامة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:46 PM

الندوة العالمية تشارك في اجتماع وزير التنمية الاجتماعيّة السوداني

ممثل مكتبها أكد على دعم السعودية للعمل التنموي والإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ممثلاً في مديره محمد الحبر، في اجتماع وزير التنمية الاجتماعيّة بالسودان أحمد آدم بخيت مع المنظمات العربية والإسلامية الطوعية، والذي تناول خلاله أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة وأهمية الدور المنتظر من المؤسسات العاملة في السودان.

وتطرّقَ الاجتماع إلى المشاكل والتحديات التي تُواجه المنظمات، والتعقيدات التي تُصاحب عملها في البلاد، ومساعي الوزارة لإصلاح قانون تنظيم العمل الطوعيّ والإنسانيّ والخروج بقانونٍ "مرنٍ" يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة وضرورة الاتجاه إلى المشاريع التنموية والإنتاجية والتطلع إلى التعاون مع المنظمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعداده لتسهيل مهمّتها في خدمة المجتمع السودانيّ.

من جانبه، عرض مدير مكتب الندوة جهود المكتب في العمل الخيري ودعم المملكة حكومةً وشعباً للمشروعات التي تسهم في تنمية المجتمع.

وأكد استعداد المكتب وجاهزيته للمساهمة مع الوزارة في انجاح الاستراتيجية الرامية إلى الانتقال بالعمل الخيري نحو آفاق التنمية المستدامة.

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