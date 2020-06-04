"الأرصاد" تصدر تنبيهًا متقدمًا لجازان: أمطار غزيرة وتساقط برد وسيول

نبهت عسير بهطول أمطار مصحوبة برياح حتى الثانية من صباح الجمعة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين أحدهما متقدم لمنطقة جازان والآخر عادي لمنطقة عسير، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث الدائر والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب والدرب والرث وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ونبهت منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والبرك وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.