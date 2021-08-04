"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-04
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:45 PM
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.