"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمّن أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.