العثيمين يبدأ زيارة بغداد ويلتقي الجعفري

بحثا أوجه التعاون بين العراق ومنظمة التعاون

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين؛ خلال زيارة رسمية بدأها أمس للعراق, وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري؛ بحثا فيها أوجه التعاون الثنائي بين العراق والمنظمة، وسبل دعمها في جميع المجالات.

وأكّد الدكتور العثيمين؛ دعم المنظمة لوحدة العراق أرضاً وشعباً، ودعم أمنه واستقراره وسلامة أراضيه والوقوف معه في معركته ضدّ كل أشكال الإرهاب، مجدّداً التهنئة للحكومة العراقية في الانتصارات التي تحققت على التنظيمات الإرهابية، وتحرير كامل الأراضي العراقية من آفة الإرهاب.

وأكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإٍسلامي، التزام المنظمة واستمرارها بالعمل مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية بهدف تحقيق مصالحة شاملة ودائمة لكل مكونات المجتمع العراقي لما فيه خير وعزة العراق.

من جانبه ثمّن الوزير الجعفري؛ دعم المنظمة للعراق في حربه على الإرهاب, مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود لعقد مؤتمر المصالحة، مثمّناً جهود المنظمة في دعمها للعراق، ووقوفها بجانبه حتى تحقق النصر الكامل على الاٍرهاب.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في فلسطين، والترتيبات الجارية لعقد القمة الإسلامية، الأربعاء المقبل في إسطنبول؛ لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين ونقل سفارتها إليها.