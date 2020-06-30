النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر "تحت 17 عاماً" يقيم معسكراً في جدة ومصر.. ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

الحربي استدعى 26 لاعباً

ينتظم المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم المعسكر الإعدادي في جدة ومصر، بدءاً من غد الخميس وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
واستدعى المدير الفني للمنتخب عبد الوهاب الحربي (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.
ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مساء الجمعة تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر "تحت 17 عاماً" يقيم معسكراً في جدة ومصر.. ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا
سبق

ينتظم المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم المعسكر الإعدادي في جدة ومصر، بدءاً من غد الخميس وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
واستدعى المدير الفني للمنتخب عبد الوهاب الحربي (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.
ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مساء الجمعة تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
07:50 PM

الأخضر "تحت 17 عاماً" يقيم معسكراً في جدة ومصر.. ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

الحربي استدعى 26 لاعباً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
81

ينتظم المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم المعسكر الإعدادي في جدة ومصر، بدءاً من غد الخميس وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
واستدعى المدير الفني للمنتخب عبد الوهاب الحربي (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.
ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مساء الجمعة تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة