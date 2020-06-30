ينتظم المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم المعسكر الإعدادي في جدة ومصر، بدءاً من غد الخميس وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023. واستدعى المدير الفني للمنتخب عبد الوهاب الحربي (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي. ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مساء الجمعة تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية. الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

الأخضر "تحت 17 عاماً" يقيم معسكراً في جدة ومصر.. ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-30 ينتظم المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم المعسكر الإعدادي في جدة ومصر، بدءاً من غد الخميس وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب عبد الوهاب الحربي (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مساء الجمعة تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 07:50 PM

الأخضر "تحت 17 عاماً" يقيم معسكراً في جدة ومصر.. ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا الحربي استدعى 26 لاعباً





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ينتظم المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم المعسكر الإعدادي في جدة ومصر، بدءاً من غد الخميس وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب عبد الوهاب الحربي (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاتة، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مساء الجمعة تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.