في نسخته الأولى.. انطلاق سباق المفاريد 2020 بنجران غدًا

ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لدعم الميادين ورياضة الهجن

ينطلق غدًا الخميس في منطقة نجران، سباق المفاريد 2020 في نسخته الأولى خلال الفترة 20 إلى 21 أغسطس، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن؛ وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن؛ حيث يأتي ميدان نجران لسباقات الهجن، ضمن سبعة ميادين تم اختيارها من قِبَل الاتحاد السعودي للهجن.

وأكد مدير ميدان نجران لسباقات الهجن عوض آل رزق، أن السباق يحظى باهتمام من ملاك الهجن والمحبين لهذه الرياضة العريقة؛ لكونه أول مهرجان تُطَبّق فيه اللائحة التنظيمية الجديدة للهجن في المملكة لتنقل سباقات الهجن من مرحلة إلى مرحلة أكثر تنظيمًا ودعمًا وتطورًا تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن لتواكب الرؤية المباركة؛ مقدمًا شكره للأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران ونائبه الأمير تركي بن هذلول والجهات ذات العلاقة؛ لتذليل كل العقبات، وتسخير كافة الجهود لضمان نجاح جميع المهرجانات التي تقام بميدان نجران للهجن، كما قدّم شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن على ما يقومون به من دعم لرياضة الهجن والحفاظ على موروث الآباء والأجداد.

وأوضح عضو اللجنة الإعلامية لميدان سباقات الهجن مسعد الهمامي، أن الميدان أنهى كافة استعداداته لاستضافة السباقات الموزعة على 40 شوط فئة المفاريد؛ حيث اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والمتمثلة في التباعد بين الحضور، من خلال ترك مسافات، وكذلك التأكيد على لبس الكمامات بما يضمن سلامة الجميع؛ مؤكدًا أن هذا السباق يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن.