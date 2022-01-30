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"أوميكرون" يباغت 30 نائباً في البرلمان الإيراني

"الرئاسة" طالبت بقية الأعضاء بإجراء فحوصات للفيروس

أفاد عضو مجلس البرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، اليوم (الأحد) بأن الاختبارات أظهرت إصابة 30 من نواب المجلس بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف "أبو ترابي" أنهم يخضعون حالياً للحجر، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية.

وبين أن هيئة رئاسة المجلس أكدت على ضرورة أن يجري جميع النواب، البالغ عددهم 290 فحوصات للسيطرة على التفشي.

مجلس البرلمان الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أوميكرون" يباغت 30 نائباً في البرلمان الإيراني
سبق

أفاد عضو مجلس البرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، اليوم (الأحد) بأن الاختبارات أظهرت إصابة 30 من نواب المجلس بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف "أبو ترابي" أنهم يخضعون حالياً للحجر، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية.

وبين أن هيئة رئاسة المجلس أكدت على ضرورة أن يجري جميع النواب، البالغ عددهم 290 فحوصات للسيطرة على التفشي.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
03:35 PM

"أوميكرون" يباغت 30 نائباً في البرلمان الإيراني

"الرئاسة" طالبت بقية الأعضاء بإجراء فحوصات للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد عضو مجلس البرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، اليوم (الأحد) بأن الاختبارات أظهرت إصابة 30 من نواب المجلس بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف "أبو ترابي" أنهم يخضعون حالياً للحجر، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية.

وبين أن هيئة رئاسة المجلس أكدت على ضرورة أن يجري جميع النواب، البالغ عددهم 290 فحوصات للسيطرة على التفشي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
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