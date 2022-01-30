"أوميكرون" يباغت 30 نائباً في البرلمان الإيراني

"الرئاسة" طالبت بقية الأعضاء بإجراء فحوصات للفيروس

أفاد عضو مجلس البرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، اليوم (الأحد) بأن الاختبارات أظهرت إصابة 30 من نواب المجلس بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف "أبو ترابي" أنهم يخضعون حالياً للحجر، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية.

وبين أن هيئة رئاسة المجلس أكدت على ضرورة أن يجري جميع النواب، البالغ عددهم 290 فحوصات للسيطرة على التفشي.